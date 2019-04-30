厲害了！拿台灣燈會做實驗 屏東國中生還拿第1名

2019-04-30 08:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立明正國中學生在今年第59屆國中小學科學展覽會中，以台灣燈會為主題，完成「點燈-2019台灣燈會在屏東」作品，結果獲得生活與運用科學（機電與資訊組）屏東縣第1名，將挑戰全國科展競賽；該校今年另有2件金牌作品，10度蟬聯全縣國中團體冠軍。

「點燈-2019台灣燈會在屏東」由明正國中八年級學生劉逸禎、吳珮琦、王志成完成，他們表示，觀察歷屆花燈啟燈儀式，都由來賓們觸摸一個玻璃光球，等倒數計時完才由工作人員將光球及主燈點亮，失去由來賓點亮主燈的意義，於是在指導老師吳福田、林敏娟帶領下，設計將貼有RFID（無線射頻辨識）卡的巨型鑰匙，如石中劍般，插入凹槽的新啟燈模式。

為了防止任意RFID卡皆能點亮主燈，他們設計了辨識系統，插上不對的RFID卡會顯示出諎誤訊息；此外，又設計了加卡模式，可以多卡啟動主燈或熄滅主燈。當卡片不慎遺失時，可按清除所有卡片的清除鍵，再利用加卡鍵來設定新的卡片。學生們希望這次的科展，能讓享譽國際的台灣燈會以後有新的啟燈創意。

明正國中在今年科學展覽的縣賽中，有3件作品拿下第一名，另2件是化學科「這”膜”厲害」，探討海藻酸鈉水球保存，代替塑膠瓶，減低塑膠地球的危機；地球科學科「移動塵寶」，探討降低PM2.5的方法，降低校園PM2.5。3件金牌作品都要代表屏東參加全國賽。

該校還有5件作品獲第2名、3件第3名、5件佳作，奪得全縣國中組團體冠軍，創下10連霸紀錄；校長陳寶郎說，做科展，強化核心素養是該校傳統，學生從中學到終身學習、自主學習、團隊合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/