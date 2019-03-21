台南關子嶺辦小燈會 2座主題花燈每日點燈

2019-03-21 18:16

［記者王涵平／台南報導］延續屏東台灣燈節氣氛，南市觀旅局將「關嶺泉湧」、「關嶺景點」2座主題燈組移回關子嶺風景區，每天點燈，為關子嶺夜景添色。

觀光旅遊局指出，台南主題花燈在2019台灣燈會屏東友好城市燈區展出，將關子嶺的信仰、特色景點、在地美食與全台唯一的泥漿溫泉推廣，吸引很多民眾拍照，2座主題燈組移回關子嶺風景區放置於寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場，即日起每日下午6點起亮燈。

觀光旅遊局表示，「關嶺泉湧主題燈組」呈現天作奇蹟的水火同源、拾階無盡的「好漢坡」、南瀛八大景中關嶺雲巖的「火山碧雲寺」，還有富藏關子嶺的名產食材（桶仔雞、香菇、東山咖啡、青皮椪柑、龍眼等），由火山碧雲寺協助認養及維護。

「關嶺景點主題燈組」結合關子嶺泥漿溫泉、紅葉楓林、紫斑蝶的元素，搭配可愛的關子嶺代言人「小楓、小泉」以及以萌萌俏皮模樣泡湯的旅人組，紅楓下的泡湯情境，享受泡關子嶺泥漿溫泉的舒暢感。

關子嶺風景區有「名湯+美景+美食」，175咖啡公路有香醇咖啡，非常適合旅客在春暖花開的季節旅遊。但提醒民眾一起協助愛護花燈，勿攀爬觸摸。

在寶泉橋公園燈組點燈時間每日晚間6時至9時30分。在火山碧雲寺的燈組點燈時間每日晚間6時至9時。

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