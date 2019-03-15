台南「迷你版台灣燈會」點燈 池畔泰迪熊萌到嫑嫑

2019-03-15 20:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會「點亮台南『議』起Show」燈會今晚啟燈，為期間長達3週的燈會揭開序幕，現場參觀人潮爆滿，屏東縣政府代表也應邀出席，大讚這次燈會，不輸屏東舉辦的台灣燈會！

這個「迷你版台灣燈會」今晚展到到4月7日，亮燈時間為週一到週四晚上7點至10點，週五到週日則延長到晚上11點。其中，最受歡迎的「池畔泰迪熊」夜晚在水池倒映下，更加可愛，成為賞燈民眾必拍的景點。

今晚的啟燈儀式，由議長郭信良、副議長林炳利、副市長王時思、屏東縣政府代表及近40位議員、貴賓一同手按魔球啟燈，所有花燈同時亮起，現場施放煙火、上演燈光秀，為燈會啟燈儀式掀起最高潮。

郭信良說，市議會議員們和行政團隊齊心協力、發揮效率，他在2月26日觀摩台灣燈會當下的一個想法，自隔天起議會全體動起來，把這個想法落實，而且今天有多達近40位議員參與，也顯示大家跨越黨派，一起努力把燈會之美呈現給所有市民。

副市長王時思則說，市議會不僅赴屏東參觀台灣燈會，還把燈會帶回台南，讓台南得以延續年節的歡樂氣氛，讓更多觀光客造訪台南，也待期在燈會歡樂的氣氛，府會更和諧，一起為台南來努力。

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