為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國民眾求救！戒網癮學校侵害人權卻逍遙法外 影片震撼數百萬人

    中國網友爆出「戒網癮學校」已達到犯罪的地步卻無法究責。（圖擷自bilibili）

    中國網友爆出「戒網癮學校」已達到犯罪的地步卻無法究責。（圖擷自bilibili）

    2025/03/24 14:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國部分家長會將不服管教、網路或遊戲成癮的小孩送到「戒網癮學校」矯正，不過，22日有段影片在中國網路上瘋傳，直指這類學校已達到犯罪的地步卻無法究責，目前觀看人數已累積至477萬人，並且持續在增加中。

    這則在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）發布的影片標題為「取證到戒網癮學校的犯罪證據卻無法關閉學校」，除了拍攝到「重慶秀山領越戒網癮學校」的打人情況，上傳者還以身試險實際體驗被抓走的過程。

    上傳者透露，這間學校的教官在知道他已21歲、是有自主能力的成年人後，仍以非法手段獲得他的飯店房間號碼，由2名教官、2名學員闖入將他強行帶走，途中經過櫃台但飯店人員全程無視。

    上傳者說，他當時被架到車子上載走，教官威脅他要聽話否則就停車揍他，甚至指稱按照政策「少數民族每年都可以殺2個人，警察管不了，法律也無法制裁。」

    上傳者表示，他被載到目的地後直接就被剃了平頭，在「學校」裡的孩子們不僅吃不飽、穿不暖，半夜還會被叫醒集合，然後早上7點就要起來跑步、幹粗活。

    上傳者指出，這類戒網癮學校每過一段時間就會爆出打人、虐待、非法拘禁的醜聞，甚至有孩子直接死在裡面，而且很多青少年並不是什麼網癮，只是因為不願配合家長要求就被送進去。

    上傳者認為，問題兒童矯正學校確實有存在的必要，但必須要是正規的、不能強行抓人、不能為了賺錢什麼小孩都收、校內有24小時無死角的監視器、學教教官必須要是真的退伍軍人。

    上傳者呼籲各界將這段影片廣為轉發，目前除了有數百萬人觀看之外，還有近12萬則彈幕（影片即時評論系統）、123萬個讚、2.5萬則留言，顯見受到關注的程度，許多中國網友都紛紛表態支持，並感嘆政府為何始終不出面規範這類機構。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播