中國民眾求救！戒網癮學校侵害人權卻逍遙法外 影片震撼數百萬人

中國網友爆出「戒網癮學校」已達到犯罪的地步卻無法究責。（圖擷自bilibili）

2025/03/24 14:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國部分家長會將不服管教、網路或遊戲成癮的小孩送到「戒網癮學校」矯正，不過，22日有段影片在中國網路上瘋傳，直指這類學校已達到犯罪的地步卻無法究責，目前觀看人數已累積至477萬人，並且持續在增加中。

這則在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）發布的影片標題為「取證到戒網癮學校的犯罪證據卻無法關閉學校」，除了拍攝到「重慶秀山領越戒網癮學校」的打人情況，上傳者還以身試險實際體驗被抓走的過程。

請繼續往下閱讀...

上傳者透露，這間學校的教官在知道他已21歲、是有自主能力的成年人後，仍以非法手段獲得他的飯店房間號碼，由2名教官、2名學員闖入將他強行帶走，途中經過櫃台但飯店人員全程無視。

上傳者說，他當時被架到車子上載走，教官威脅他要聽話否則就停車揍他，甚至指稱按照政策「少數民族每年都可以殺2個人，警察管不了，法律也無法制裁。」

上傳者表示，他被載到目的地後直接就被剃了平頭，在「學校」裡的孩子們不僅吃不飽、穿不暖，半夜還會被叫醒集合，然後早上7點就要起來跑步、幹粗活。

上傳者指出，這類戒網癮學校每過一段時間就會爆出打人、虐待、非法拘禁的醜聞，甚至有孩子直接死在裡面，而且很多青少年並不是什麼網癮，只是因為不願配合家長要求就被送進去。

上傳者認為，問題兒童矯正學校確實有存在的必要，但必須要是正規的、不能強行抓人、不能為了賺錢什麼小孩都收、校內有24小時無死角的監視器、學教教官必須要是真的退伍軍人。

上傳者呼籲各界將這段影片廣為轉發，目前除了有數百萬人觀看之外，還有近12萬則彈幕（影片即時評論系統）、123萬個讚、2.5萬則留言，顯見受到關注的程度，許多中國網友都紛紛表態支持，並感嘆政府為何始終不出面規範這類機構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法