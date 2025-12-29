為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    101跨年煙火最佳觀賞點曝！ 強烈大陸冷氣團元旦報到「急凍7度」

    2025/12/29 20:42 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天週二（2025年12月30日）起東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，預計影響到2026年元旦。中央氣象署預報，跨年北部東半部濕涼，降雨機會高，若民眾想觀賞台北101煙火，建議站在北側及東北側較不會受到煙霧干擾；週四晚間起強烈大陸冷氣團報到，影響到週末，低溫下探7度；週五北部及宜蘭1500至2000公尺，中部、花蓮3000公尺以上高山有結冰或降雪機會。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，週二、週三受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機會，北部、東半部、恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部多雲到晴；各地早晚14至18度，北部及宜蘭白天約19至22度，其他地區24至27度。

    週四元旦強烈大陸冷氣團報到，影響至下週日（2026年1月4日）清晨。元旦降雨最多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機會，桃園以北、宜蘭有短暫雨，竹苗、花東、恆春半島及中南部山區局部短暫雨，中南部平地多雲到晴。

    週五桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部山區為零星短暫雨，其他地區多雲到晴；週末兩天水氣更少，各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北及恆春半島有短暫雨。

    至於週三跨年當天，鄭傑仁指出，當天降雨以桃園以北及宜蘭為主，花東及竹苗也有零星降雨，中南部雲量少；若民眾想觀賞台北101煙火，建議站在北側及東北側較不會受到煙霧干擾。

    溫度方面，鄭傑仁指出，元旦低溫，北部、中部、宜蘭14至15度，南部、花東16至18度；週五至下週日中部以北、宜蘭低溫9至12度，高溫不到15度，其他地區低溫13至15度，高溫20至21度。這波強烈大陸冷氣團最冷時間落在週六清晨，中部以北、宜蘭局部空曠地區下探7度。

    鄭傑仁說明，下週日白天強烈大陸冷氣團減弱，北部及東半部白天18至20度，中南部18至22度。下週一仍受冷氣團影響，降雨增多，桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東及恆春為零星短暫雨，中南部多雲到晴，清晨西半部及宜蘭約11至15度，花東16至17度。

    鄭傑仁提醒，週五北部、宜蘭1500至2000公尺、中部及花蓮3000公尺以上高山有結冰或降雪機率。另外，週五至下週日清晨新竹以南要留意日夜溫差大。週二清晨苗栗以南有局部霧或低雲，週二東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

    未來一週天氣趨勢。（氣象署提供）

