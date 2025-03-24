為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國限量版潮牌包太夯「民眾上演大亂鬥 」 品牌方宣布無限期停賣

    泰國暖武里府一間大型百貨商場日前準備開賣Merge限量版包包，吸引約150人提前排隊，未料期間卻爆發嚴重的暴力鬥毆大亂鬥。（圖擷取自臉書）

    泰國暖武里府一間大型百貨商場日前準備開賣Merge限量版包包，吸引約150人提前排隊，未料期間卻爆發嚴重的暴力鬥毆大亂鬥。（圖擷取自臉書）

    2025/03/24 14:55

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年創立的泰國小眾品牌「Merge」，近年來因獨特又新潮的時尚設計與親民售價，成為許多泰國人的心頭好。然而，暖武里府一間大型百貨商場日前準備開賣Merge限量版包包，吸引約150人提前排隊，未料期間卻爆發嚴重的暴力鬥毆大亂鬥，場面一度失控，讓品牌方宣布無限期暫停銷售該款包包。

    綜合泰媒報導，這起暴力群毆事件發生在本月22日，位在暖武里府的一間大型百貨商場宣布，將在當天販售Merge一款售價2490泰銖（約新台幣2575元）的包包「A Day Bag」，吸引眾多排隊人潮。百貨商場透露，Merge規定一天只限量賣300個包包，且想購買的民眾必須先排隊領取票券，每張票券最多可購買2個。

    報導指出，許多排隊民眾選在販售前一晚，就到百貨商場外排隊等待，未料排隊人潮卻發生了火爆場面。從網路流傳的影片顯示，現場民眾疑似因為爭論誰先到場、如何排隊等原因，先是發生口角衝突，接著出現激烈的肢體衝突，最終失控成全武行暴力鬥毆，驚動百貨商場保全派人介入維護秩序，也有路過民眾嚇得趕緊報警。

    影片曝光後，立即引發泰國網友關注，許多人指出若能透過線上網路商城銷售，或許能減少這類事件；也有人質疑，這間百貨商場安全與危機處理的應對措施。Merge則針對這起暴力亂象發布聲明，指出出於安全考量，決定自2025年3月22日起無限期暫停銷售「A Day Bag」，也對於這次事件感到悲痛，並對帶來的不便深表歉意。

    泰國Merge旗下一款售價2490泰銖（約新台幣2575元）的包包「A Day Bag」。（圖擷取自merge.official_ IG）

    泰國Merge旗下一款售價2490泰銖（約新台幣2575元）的包包「A Day Bag」。（圖擷取自merge.official_ IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播