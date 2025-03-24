泰國限量版潮牌包太夯「民眾上演大亂鬥 」 品牌方宣布無限期停賣

泰國暖武里府一間大型百貨商場日前準備開賣Merge限量版包包，吸引約150人提前排隊，未料期間卻爆發嚴重的暴力鬥毆大亂鬥。（圖擷取自臉書）

2025/03/24 14:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2020年創立的泰國小眾品牌「Merge」，近年來因獨特又新潮的時尚設計與親民售價，成為許多泰國人的心頭好。然而，暖武里府一間大型百貨商場日前準備開賣Merge限量版包包，吸引約150人提前排隊，未料期間卻爆發嚴重的暴力鬥毆大亂鬥，場面一度失控，讓品牌方宣布無限期暫停銷售該款包包。

綜合泰媒報導，這起暴力群毆事件發生在本月22日，位在暖武里府的一間大型百貨商場宣布，將在當天販售Merge一款售價2490泰銖（約新台幣2575元）的包包「A Day Bag」，吸引眾多排隊人潮。百貨商場透露，Merge規定一天只限量賣300個包包，且想購買的民眾必須先排隊領取票券，每張票券最多可購買2個。

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報導指出，許多排隊民眾選在販售前一晚，就到百貨商場外排隊等待，未料排隊人潮卻發生了火爆場面。從網路流傳的影片顯示，現場民眾疑似因為爭論誰先到場、如何排隊等原因，先是發生口角衝突，接著出現激烈的肢體衝突，最終失控成全武行暴力鬥毆，驚動百貨商場保全派人介入維護秩序，也有路過民眾嚇得趕緊報警。

影片曝光後，立即引發泰國網友關注，許多人指出若能透過線上網路商城銷售，或許能減少這類事件；也有人質疑，這間百貨商場安全與危機處理的應對措施。Merge則針對這起暴力亂象發布聲明，指出出於安全考量，決定自2025年3月22日起無限期暫停銷售「A Day Bag」，也對於這次事件感到悲痛，並對帶來的不便深表歉意。

泰國Merge旗下一款售價2490泰銖（約新台幣2575元）的包包「A Day Bag」。（圖擷取自merge.official_ IG）

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