達文西手術納健保 再增46項

健保署通過新增46項達文西機械手臂輔助手術給付，初估每年有8400人次受惠。（高雄榮總提供）

2024/07/14 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部持續加強健康投資，中央健康保險署日前召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過新增四十六項達文西機械手臂輔助手術給付，並擴大「遠距醫療」範圍，將六十九處醫療資源缺乏地區及矯正機關納入，未來半年也將投入約三．五億元，目標追蹤卅萬名定期在全台地區醫院就診的高血壓、高血脂、高血糖（糖尿病）三高族群，往「健康台灣」目標邁進。

最快9月上路 估每年逾8400人次受惠

健保署長石崇良說，機械手臂輔助手術有侵襲性低、傷口小、復元快的優勢，此次新增四十六項手術納入健保給付，包括泌尿科四項、消化道手術廿五項、婦科七項、胸腔科六項、心胸外科四項，如胃切除、膽囊切除、腎臟切除、子宮肌瘤切除等均納入，若以切除胃加上淋巴清除手術來說，病患可省下十萬元。

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上述四十六項手術費用，未來將比照健保腹腔鏡手術項目申報，健保預計一年撥款二．八五億元，初估每年有八千四百人次受惠，最快九月實施。

遠距醫療擴大 納69處資源缺乏區

遠距醫療二○二○年十二月通過後，開放五十八個山地鄉跟離島地區可進行遠距醫療，今年七月通訊診療辦法鬆綁，將再擴大至六十九處醫療資源缺乏地區，包括台東鹿野、長濱、東河，嘉義大埔、番路、路草、東石等，主要以眼科、耳鼻喉科、皮膚科等「五官科」照會及緊急醫療對象。

共擬會也通過地區醫院「全人全社區照顧計畫」，將基層診所對三高慢性病人的健康評估、疾病管理及預防保健服務，擴展至地區醫院，提升慢性病管理。

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