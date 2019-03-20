高市長夫人看台南議會小燈會？ 「捕獲野生李佳芬」原來是...

2019-03-20 09:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市長夫人「李佳芬」也來台南市議會看燈會？

南市議會舉辦「點亮台南『議』起Show」燈會，連日來吸引民眾前往觀賞，國民黨團辦公室車姓助理，容貌幾分酷似高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，讓民眾還誤以為「捕獲野生的李佳芬」！

車姓助理幽默說，只有熟識的好友才說她有點像「李佳芬」，自己應該去好好拉皮一下，變得年輕一些才會更像。

台南議會小燈會將屏東台灣燈會部份作品移至台南，展出機關團體組燈王「富貴呈祥」等作品，以及七彩時光隧道及光雕秀美輪美奐之外，議會大廳還有泰迪熊布偶大會集，連日來有不少親子來拍照。

車姓助理樂意充當最佳宣傳，邀大家來看花燈，展期到4月7日，亮燈時間週一到週四晚上7點至10點，週五到週日則延長到晚上11點。

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