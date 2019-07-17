基隆之光！ 中小學科展 邱彩瑛奪第一

2019-07-17 13:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆二信高中廣告設計科學生邱彩瑛，以台北101外觀融合科學元素的創作，拿到國立科學教育館主辦的中華民國第60屆中小學科學展覽會活動主題標誌甄選第一名，並囊括網路投票最佳人氣獎，抱回2萬2000元的獎金。

邱彩瑛說，這次科展競賽的主題是「科展一甲子、慧聚臺北城」，她上網搜尋科學相關的知識及圖片，最後決定以台北市最具代表性的101大樓為外觀，以數學幾何圖形呈現「60」的字樣，加上原子結構的立體電子軌道、錐形瓶內的化學反應，以及化學反應的科學元素來設計，能拿到全國第一名感到非常高興。

二信高中廣設科教師李俊龍說，邱彩瑛的作品呈現出簡練、醒目的視覺特質，也將化學藥劑以及60週年的概念緊扣在101大樓，在建築物的外觀環繞著原子結構的立體電子軌道，有如光芒般的照耀這次科展活動，成功表現全國科展與台北有著不可分離的密切關係，並展現城市活力，獲得評審一致肯定，勇奪全國第一名，網路人氣投票也以1153人的票數拔得頭籌，贏得唯一網路人氣獎。

二信高中表示，邱彩瑛今年暑假即將升上高三，二信國中部畢業後直升該校廣設科，因為喜愛繪畫，加上想學習專業的廣告設計，高一即投入各項比賽，曾經獲得全國高級中等學校107學年度工業類技藝競賽標誌設計第一名。這次參加全國科展主題標誌甄選競賽再度拿到全國第一名及唯一的最佳人氣獎殊榮，讓她自己更有信心往商業設計及視覺傳達方面發展，期待一年後能登上頂尖科技大學。

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