避免「菜土菜金」 雲林數位農業行動平台提供即時資訊

因應全球數位轉型，雲林縣府打造數位農業行動平台，融合科技、農業智慧，讓農民種植作物更簡化及輕鬆，提升產量及品質，獲取最大經濟效益。（記者黃淑莉攝）

2024/04/12 15:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應全球數位轉型，雲林縣打造數位農業行動平台，農民從事農務、養殖只要拿著手機，即可知道天氣狀況、交易價格、種植面積等即時資訊等，更精準達到農業生產量、品質，避免產銷失衡「菜土菜金」一再上演，強化農業靭性及幫農民獲取最大經濟效益。

雲林縣為全國農業大縣，超過6成人口從事農業相關單作，2022年農業產值達890億元，縣長張麗善指出，面對氣候變遷、數位及智慧技術進步，加上農村面臨缺工等問題，縣府最近幾年結合產業、學者，把智慧科技技術融入農業生產管理，讓農民不論種植作物、漁業、畜產都能更加簡化及輕鬆，但產量及產品穩定提升，雲林縣數位農業行動平台，並擴增「雲林農情通」LINE服務，民眾可以即時收到各作物種植量、市場價格，降低市場價格波動和氣候狀況。

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縣府農業處長魏勝德表示，雲林縣數位農業行動平台有2個功能，第一時資訊揭露，包括交易行情、種植面積、氣候狀況等，第二是強化韌性農業，農民透過手機APP即可控制所有工作農場作業及即時資訊，精準達到農業生產、品質提供達到產銷平衡，農民有更高的獲利。

氣象署長程家平說，氣候變遷有危機風險，但也帶來重要的機會，如何運用環境狀態變遷，如何運用環境、天氣狀態的變遷，去做生產規劃、作物規劃，很開心能雲林縣府一起來建置這個行動平台。

青農當場加入雲林數位農業行動平台「雲林農情通」LINE群組，操作後覺得有很多即時資訊可以做為種植管理參考。（記者黃淑莉攝）

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