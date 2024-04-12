（台南）稻田轉作蕎麥 今年將增至300公頃

蕎麥栽種省工、省水，成為水稻田轉作好選擇，台南契作面積今年可望達到300公頃。（林家寶提供）

2024/04/12 05:30

省工、省水、省肥料、省農藥 官田、六甲、柳營、後壁推廣種植

〔記者劉婉君／玉井報導〕蕎麥栽種省工、省水，成為水稻田轉作好選擇，台灣黃金蕎麥生產合作社二○二二年與官田、六甲、柳營、後壁等區農會合作，推廣種植，目前台南總種植面積一百八十公頃，今年可望增加至三百公頃。

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契作供應國內市場 手搖飲店愛用

台灣黃金蕎麥生產合作社位在玉井區，理事主席林家寶也是台灣黃金蕎麥公司總經理表示，目前全台包括花蓮、台南、屏東、彰化等縣市，蕎麥契作面積將近一千公頃，國內市場市占率達九成，手搖飲店為大宗，原料供應給許多知名店家；外銷占三成，目前相關原料及產品也銷售至馬來西亞、中國、新加坡等多個國家，目標希望能將全台契作面積增加至二千公頃。

種80多天就可收成 還有補貼獎勵

林家寶表示，蕎麥播種時間為每年十一月，約八十多天即可收成，一期稻作即可接續插秧，需要的水量少，且因殼硬、冬天病蟲害少，省農藥、省肥料也省工，唯一要擔心的就是鳥害影響產量，台灣西部平均一公頃產量二千公斤，水稻田可養地利，政府還有產銷履歷補貼、綠色環境給付計畫獎勵金等，合作社以每公斤四十二元向契作農民保價收購符合規格的蕎麥，提高農民收益。

官田區農會總幹事林定億表示，官田、六甲、柳營、後壁等四區蕎麥種植面積從一開始不到五十公頃，在農民口耳相傳下，加入栽種的人越來越多，面積也逐年增加至一百八十公頃，官田區農會目前並已成立二個產銷班，添購農機、篩選機、建構冷鏈等。

林家寶原經營麻油生意，二○○七年得知農民栽種的蕎麥收成後，卻找不到人收購，因而花費二年的時間投入研究，研發脫殼、篩選到膨化等相關技術，並開發出蕎麥麵、蕎麥海苔薄燒等伴手禮，以及一系列蕎麥餐食，五月將與中華醫事科技大學合作舉辦蕎麥點心及飲料的相關競賽，推廣蕎麥飲食。

台灣黃金蕎麥公司總經理林家寶推廣蕎麥種植，目標全台契作面積增加至2千公頃。（記者劉婉君攝）

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