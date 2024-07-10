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林士傑命案傳突破進展 口罩DNA比對到1前科男疑是槍手

涉槍殺南市區漁會理事長林士傑的男槍手身影。（民眾提供）

涉槍殺南市區漁會理事長林士傑的男槍手身影。（民眾提供）

2024/07/10 18:16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺身亡案傳出重大進展！南市刑大大隊長張文源10日上午受訪證實有懷疑的槍手對象。據了解，專案人員連日來將槍手作案前投宿的汽車旅館、尋獲棄置的2輛權利車與警方未鬆口的第3輛機車等槍手接觸過的隨身物品，採集到1只口罩的DNA跡證，終於比對出1名有前科的特定可疑對象，正循線追緝中。

不過，對於有媒體先曝光槍手身分之事，偵辦此槍擊案的專案高層人員氣急敗壞的說，先曝光這事有什麼正面意義！難道媒體是不希望警方破案嗎？

據檢警調查，槍手作案前後的行動路線，包括行凶前停留的汽車旅館，與犯案後駕駛第1輛鐵灰色權利車，到南區新建路53巷停車場停放後，縱火燒毀車內2把改造手槍與原有衣物、鞋子，棄置燒過的本田轎車；再駕駛第2輛三菱轎車到高雄大樹區棄車，槍手在三菱車內潑灑鹽酸毀滅其接觸過的跡證，接著疑再騎乘第3輛機車，南下往屏東方向逃逸。

由於槍手作案前後沿線全身都包緊緊，未明顯露出臉部，警方靠鑑識科技比對方式力求突破找出身分，在汽車旅館房內有喝過的飲料、接觸物品與轎車、機車等物，都盡力採證做比對，果然在疑是槍手穿戴過的1只口罩裡，比對出可疑槍手的DNA微物跡證，比對資料顯示可疑槍手是1名有前科的男子。

因為槍手逃往南部方向，專案人員迄10日仍無法斷定槍手人是在國內或已潛逃國外，只能協請南部沿海港警與海巡、岸巡人員加強搜尋、登檢，遇有可疑船隻出入，務必審慎加強盤查，降低槍手偷渡的機會。

林士傑8日清晨在台南市南區住家前遭槍殺，屋外監視器拍下槍手行凶畫面。（民眾提供）

林士傑8日清晨在台南市南區住家前遭槍殺，屋外監視器拍下槍手行凶畫面。（民眾提供）

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