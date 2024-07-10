參山國家風景管理處攜手台中大安農會 打造「喔熊x飛天豬金磚米」

台中市大安區農會與台灣觀光大使「喔熊」跨界合作，將大安區農會的飛天豬金磚米結合可愛的「喔熊」LOGO，推出「喔熊x飛天豬金磚米」。（記者歐素美攝）

2024/07/10 17:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安區農會今天舉行「喔熊x飛天豬金磚米」發表會，大安農會與台灣觀光大使「喔熊」跨界合作，將大安區農會的飛天豬金磚米結合可愛的「喔熊」LOGO，推出「喔熊x飛天豬金磚米」，成功吸引眾人目光！觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷、農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮、總幹事蔡建宗及13位種植產銷履歷稻米的農友及7位青農皆出席站台，會後還有香腸飯、爌肉飯及香菇滷肉飯等鄉土小吃，與會來賓都說讚！

觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷指出，「喔熊」身為台灣觀光大使，除了推廣台灣觀光相關產業，更與農產品牌「山守現」合作，將台灣農村好物產介紹給大家認識。

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台中市大安區農會總幹事蔡建宗表示，這次推出「喔熊x飛天豬金磚米」，主要是「喔熊」所代表的形象，是嚴選在地農產品、嚴格品質把關、支持台灣農企業，同時兼顧永續發展的理念，讓台灣這片土地更美好，這和大安區農會「飛天豬」品牌的訴求不謀而合，期盼藉由「喔熊」的高人氣與「飛天豬」的品質保證，相輔相成，讓更多人認識大安區的農產品。

蔡建宗表示，「喔熊x飛天豬金磚米」每塊300公克，內含大安區產銷履歷安泉米，符合現代小家庭一家四口食用，且外包裝使用環保油墨，符合ESG永續善農。安泉米具有6大特色，通過國家檢驗標準農藥無殘留檢驗合格、標準食米重金屬檢驗合格、通過TAP產銷履歷驗證系統、符合市售白米國家CNS一等米，標準稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透口感極佳，每一粒都蘊含著大安區農民的驕傲，讓消費者送得尊貴、吃得大安又健康。

大安區農會表示，除了「喔熊」的LOGO，金磚米也可以客製化各公司LOGO，除台中市政府，還有其他的銀行、農業金庫、公司行號等客製化自家LOGO，不論是平安米、宣導品、活動祝賀、廟會酬神、生日祝賀、婚禮宴會、開幕誌慶、新居落成、工商贈禮、升官升職或喬遷之喜，都是送禮首選。

台中市大安區農會舉行「喔熊x飛天豬金磚米」發表會，現場並提供香腸飯、爌肉飯及香菇滷肉飯等鄉土小吃，與會來賓都說讚！（記者歐素美攝）

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