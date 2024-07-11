北捷太擠火氣大 2男從車廂打到月台又上車繼續吵

其他乘客將衝突過程PO網。（翻攝黑色豪門企業）

2024/07/11 16:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北捷運再發生暴力事件，兩名男子今天上午搭乘中和新蘆線時，因車廂擁擠引發衝突，雙方從車廂一路扭打到民權西路捷運站月台，後來兩人再度上車，又為了「眼鏡不見」爭執不休，捷運人員在下一站中山國小站將兩人帶下車，並通知警方，原本雙方不願提告各自離去，後來其中一方王男越想越氣，中午向警方提告傷害，目前警方正聯絡另一方的陳男到案說明。

據知，捷運衝突案是在上午8時許發生，當時是上班尖峰時間，車廂擁擠，49歲陳男與27歲王男不明原因開始推擠，先在車廂內扭打，王男被撲倒在地，其他乘客見狀拉開兩人，隨後列車抵達民權西路站，車門開啟時兩人一路吵到月台，但在車門關閉前兩人又都跳上車。

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混亂中王男找不到自己眼鏡，以為陳男拿走要求歸還，再度吵起來，過程被其他乘客拍下後PO上網，列車抵達中山國小站後，捷運人員要求2男下車並報警，圓山派出所到場處理，陳男表示無受傷，只有手機損壞，王男則說雙頰有擦挫傷，眼鏡亦有損壞，警方現場告知權利，雙方表示暫不提吿後各自離去。

警方表示，王男中午12時許已至圓山派出所向陳男提出傷害刑事告訴，依規定受理，後續將儘速通知對造到案說明。

警方到場詢問捷運上動手的陳男。（記者姚岳宏翻攝）

警方到場詢問捷運上動手的王男。（記者姚岳宏翻攝）

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