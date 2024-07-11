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大學分科測驗明登場 台大身障考生今年再多3人

台大註冊組主任李宏森說明，今年54名身障考生分配在台大普通教學館8間試場考試。 （記者林曉雲攝）

台大註冊組主任李宏森說明，今年54名身障考生分配在台大普通教學館8間試場考試。 （記者林曉雲攝）

2024/07/11 15:08

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗明天登場，今日下午開放看考場。其中，台大身障生考場去年已大幅增加22人至51人，今年再增加3人共54人。台大註冊組主任李宏森說明，今年分配在台大普通教學館8間試場考試，其中，單人及2人試場各1間，主要是有使用到視障生專用電腦，避免影響其他考生。

113學年度大學分科測驗，將於明（12）日及後（13）日舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，第2天考歷史、地理、公民與社會，考生可自由選考。

今年分科測驗共有4萬2138人報名，比112學年度（4萬2252人）減少114人，但比111學年度（2萬9086人）仍多。其中，2萬6575人選考數學甲最多（63.07％），其次是化學2萬3709人（56.27％）、物理2萬3135人（54.9％）、公民與社會2萬1147人（50.19％）、歷史2萬31人（47.75％）、地理1萬7750人（42.12％）、生物1萬5481人（36.74％）。

依大考中心規定，考生今年可以進入教室查看座位，但天氣炎熱，到台大看身障生考場的考生和家長仍多來去匆匆。

李宏森表示，台大身障生考場共有54名考生，12人是雙重及多重障礙，考生各需助聽器、盲用電腦、放大鏡、口袋型擴視機等輔助用具，也提醒考生明天一早8時40分開始考第一節，宜提早出門，最好在考前一小時前抵達考場會較妥適。

大考中心提醒，天氣高溫炎熱，請考生注意防中暑並多補充水分，如有需要進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、COVID-19快篩陽性或確診者，建議全程佩戴口罩，而一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩；考試當天也建議考生可自備口罩備用，各考（分）區也備有適當數量口罩，供考生需求時使用。

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