8艘擱淺貨輪 一週內抽除殘油

阿諾（ALANO，又名蘇菲亞SOPHIA）輪完成油污抽除。（航港局提供）

2024/07/30 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風造成八艘外籍貨輪擱淺於台南、高雄及屏東等岸際，航港局督促業者優先辦理船舶殘油移除作業，截至前天晚間，完成巴西亞（BASIA）及阿諾（ALANO又名蘇菲亞SOPHIA）兩艘船共五十一噸殘油與油污水移除作業；其餘六艘昨日陸續進行抽油作業，預計一週內完成。

上週強颱凱米造成八艘貨輪擱淺南台灣岸際，其中三艘在台南、兩艘在高雄、三艘在屏東海域，殘餘油料共三百七十餘噸。第一時間油閥均關閉，油污料都保留在船體油櫃內，八十八名船員安全無虞。

請繼續往下閱讀...

交通部長李孟諺指示，在確保人命安全無虞情況下，將殘油污染防治列為優先執行工作。航港局長葉協隆指出，海象轉趨穩定之後，二十七日展開擱淺船舶周邊防污設施佈放及抽油作業，屏東海域的巴西亞輪及台南海域的阿諾輪，二十八日晚間順利抽除殘油。

航港局啟動落海貨櫃打撈作業

依莉安娜、鴻盛八八（HONG SHENG 88）、新利（XIN LI）、多芬（DOLPHIN）、凱達（KETA）與吉娜（GINAN）等船昨也進行抽油，預計八月五日完成。

另外，鴻盛八八輪所載貨櫃漂流至興達漁港附近岸際，櫃內破損貨物外流，為維護環境清潔，航港局已會同高雄市環保局及國軍八軍團展開消毒及貨櫃與貨物清除作業，航港局亦發布礙航公告提醒往來船舶注意航安，並啟動貨櫃打撈作業。

福順輪失蹤 位置不明

航港局航安組科長蔡俊業表示，船體評估有脫離可能，就會實施脫離作業，若無機會，將就地拆解。至於發生兩死、三失聯、四獲救的福順輪號，目前位置尚不明，由海巡協助搜索追蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法