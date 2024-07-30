彰雲嘉南高屏漁產 全品項救助／凱米風災全台農損逾28億 8月起提供半年免息貸款

香蕉因強風豪雨倒伏，損失慘重。 （資料照，記者葉永騫攝）

2024/07/30 05:30

〔記者陳嘉怡、陳昀、黃淑莉、蔡昀容／綜合報導〕凱米颱風造成農業災損嚴重，農業部統計截至昨日，全台農損已逾廿八億元，以雲林縣損失六．七億元最嚴重，農產品以香蕉二．七億元最慘；漁產損失超過八億元，農業部也公告雲林、嘉義、台南、屏東、彰化與高雄共六縣市給予漁產業全品項災害救助及低利貸款，盼減輕受災漁民負擔。

總統賴清德昨表示，凱米重創中南部，高屏農業受損嚴重，政府第一時間決定農損嚴重地區全品項辦理「農業天然災害現金救助以及低利貸款」，前六個月利息由政府補貼，希望農民生活都能獲得保障。

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農業部發布凱米颱風農業災情報告，截至昨日十七時止，全台農業產物及民間設施估計損失計廿八億一八七六萬元。雲林最多，其次為高雄市四．四億元、嘉義、屏東各四億元、台南市三．六億元。

漁產損失逾8億 虱目魚最慘重

漁產損失超過八．二億元，主要為虱目魚，其次是牡蠣及石斑魚等。為減輕受災漁民負擔，六縣市漁產業給予全品項災害救助及低利貸款，魚塭養殖復養費用鰻魚及石斑貸款額度一公頃最高五百萬元，其他養殖魚介類貸款額度一公頃最高二百萬元；平掛式牡蠣養殖貸款額度一公頃最高二十萬元。

貸款部分，農業部也宣布農業天災貸款半年免息措施，免息期間自今年八月一日起至明年一月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

空心菜、芹菜批發價破百元

而颱風挾帶豪大雨，造成中南部多處蔬菜產區受創，西螺果菜市場昨天葉菜類到貨量減少，多種菜批發價格翻倍漲，短期葉菜空心菜、白莧菜、芹菜每公斤都破百元，連地瓜葉也漲至百元。西螺果菜市場董事長蔡德福表示，大約要半個月後，復耕蔬菜採收才會回穩。

受颱風影響，繼新台馬輪疏運蘇花地區三天，航港局協調澎湖輪明起至八月二日、凱旋一號明起至八月三日接替疏運。支援疏運的澎湖輪，原旅客由南海之星二號替航，也可改搭布袋馬公航線，往返高雄、嘉義布袋港間所需車資全額補助。

高市府昨晚指出，考量山區道路尚需復原，桃源區梅山、拉芙蘭、復興里等三里，今繼續停班課。花蓮縣府也宣布，秀林鄉大天祥地區（含富世村布洛灣及富世村十三至十九鄰）及和平村今仍停班課。

颱風過後蔬菜飆漲，空心菜批發價每公斤破百元。 （記者黃淑莉攝）

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