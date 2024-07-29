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凱米豪雨險滅高屏堰！原水濁度爆表 抗旱井供水救急

高屏溪於凱米颱風期間溪水暴漲，水位高達23.6公尺，只差1公尺險滅高屏堰，今川流量豐沛，仍維持高水位。（記者陳文嬋攝）

高屏溪於凱米颱風期間溪水暴漲，水位高達23.6公尺，只差1公尺險滅高屏堰，今川流量豐沛，仍維持高水位。（記者陳文嬋攝）

2024/07/29 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風挾帶超大豪雨，高屏溪水位高漲達23.6公尺，淹沒興田伏流水、9口抗旱水井等，只差1公尺險滅高屏堰，原水濁度飆高破5萬NTU，加上原水管線破管漏水，水公司動用部分抗旱水井搭配澄清湖應急，化解供水危機，今原水濁度仍有2萬多NTU，水公司完成修復原水管線，水利署大致修復興田伏流水，持續穩定供水。

凱米颱風重創高雄，最大24小時累積雨量1414毫米，造成高屏溪水暴漲，流量高達28300CMS，水位高達23.6公尺，只差1公尺就淹沒高屏堰。

水利署南水分署人員已做好撤離準備，所幸天佑高雄，未越過防洪牆24.3公尺，否則恐釀成大停水，颱風過後水位雖降，但高雄山區仍有降雨，今流量967CMS，仍維持高水位。

凱米颱風也於旗山溪甲仙堰24小時狂炸350毫米，水利署趕緊將堰區人員撤離，過程十分驚險，改於制高點辦公室，監看CCTV掌握狀況應變。

凱米颱風更造成高屏溪原水濁度飆高達52000NTU，淹沒興田伏流水及9口抗旱水井，竹寮伏流水河床下集水管因濾層擾動出濁水，少了20多萬水量，加上高屏南化聯通管通往拷潭淨水廠1350mm原水管線破管漏水搶修。

水公司動用部分抗旱水井、4座伏流水等應急，台南支援8萬噸清水，不足部分調用澄清湖水應變，化解高雄供水危機。

水利署南水分署連日來全力搶修興田伏流水，光是低水護岸泥沙堆積約2米高，必須出動怪手開挖進場，前天搶通模場及1號井，恢復一半供水，今怪手開路挺進2號井，整體大致搶修完成，恢復供水9萬噸。

水公司今也完成原水管線搶修，抗旱井不只能抗旱，發揮應急救援功能。

凱米颱風淹沒興田伏流水，水利署出動怪手開挖搶修。（記者陳文嬋攝）

凱米颱風淹沒興田伏流水，水利署出動怪手開挖搶修。（記者陳文嬋攝）

凱米颱風淹沒興田伏流水，水利署出動怪手開挖搶修。（記者陳文嬋攝）

凱米颱風淹沒興田伏流水，水利署出動怪手開挖搶修。（記者陳文嬋攝）

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