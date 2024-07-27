南化水庫原水濁 啟動壩頂取水

風雨造成曾文水庫園區車道崩落等災情。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/27 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕凱米颱風帶來暴雨灌飽南化水庫，卻也導致原水濁度飆升至平常值的兩百倍，為免出水量降載，緊急啟動今年首次「壩頂取水」，穩定民生供水。

自來水公司第六區管理處副處長葉清華表示，廿五日當天原水濁度最高飆至兩千NTU，為維持供水正常，採取緊急措施來因應。

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平時原水濁度均值約十NTU，若瞬間飆升，會讓出水量降載，甚至造成淨化處理設備停擺，改從水庫最高點一八○公尺處進行壩頂取水，泥沙含量較少，原水相對清澈。

葉清華指出，颱風期間工作團隊都沒有休息，監控水情，一發現原水濁度飆升，立刻啟動壩頂取水，讓台南地區民生供水不受影響。

葉清華說，目前南化淨水場單日供應台南民生用水約五十五萬噸，每天透過管網系統南送高雄四至八萬噸清水，南化、高屏堰聯通管支援三、四十萬噸原水，協助穩定區域調度。

颱風在南化水庫集水區累積降雨超過一二○○毫米，滿水位後自然溢洪。南區水資源分署統計，到昨天下午，南化水庫包含自然溢洪與防淤隧道放水等，放流量累計已逾一億立方公尺。

曾文水庫園區休園一週

不過，凱米颱風「灌飽」曾文水庫，狂風暴雨也造成園區樹木折斷、傾倒，不計其數，主要道路沿途山壁崩落，甚至有土石流，導致交通中斷，水利署南區水資源分署考量遊客安全，決定即日起休園至八月二日，全力復建。

南化水庫原水濁度飆升，因而啟動「壩頂取水」。（記者吳俊鋒攝）

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