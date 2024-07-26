凱米發威原水濁度飆升！ 南化水庫啟動壩頂取水

原水濁度飆升，南化水庫啟動壩頂取水，穩定民生供水。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/26 17:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強颱「凱米」帶來豐沛水氣，南化水庫上游出現劇烈降雨，單日累積高達702毫米，創下莫拉克風災以來的最大紀錄，雖然水位「爆滿」，卻也導致原水濁度飆升，是平常值的200倍，恐讓出水量降載，自來水公司第六區管理處啟動今年首次的壩頂取水，成功穩定民生供水。

蓄水率原已超過96%的南化水庫，從本週三凌晨起到今天下午4點為止，集水區累積降雨達1260毫米，雖有事先啟動調節性放水，但因豐沛的上游逕流不斷湧入，瞬間就來到滿水位，自然溢洪。

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尤其週四，南化水庫上游累積就超過700毫米，是莫拉克風災以來的單日新高，除了防淤隧道的放水排砂之外，自然溢洪的流量最大衝至每秒732立方米。

水公司六區處副處長葉清華表示，週四上游降雨劇烈，原水濁度也跟著飆升，根據觀測，最高來到2000NTU，恐影響正常供水，緊急啟動壩頂取水來因應。

葉清華說，平常時候，原水濁度才10NTU左右，瞬間飆升，會造成出水量降載，甚至造成淨化處理停擺，從水庫最高點180公尺處進行壩頂取水，泥沙含量會較少，可維持穩定供水。

葉清華強調，3天颱風假，工作團隊都沒有休息，全力監控水情狀況，發現原水濁度飆升，立刻採取因應措施，讓台南的民生供水不受颱風來襲影響。

葉清華提到，目前南化淨水場單日供應台南民生用水約55萬立方米，並透過管網系統每天南送高雄4至8萬立方米的清水，而南化、高屏堰聯通管也支援3、40萬立方米的原水，協助區域調度。

上游降雨豐沛，南化水庫持續滿水位，自然溢洪中。（記者吳俊鋒攝）

上游降雨豐沛，南化水庫持續滿水位，自然溢洪中。（記者吳俊鋒攝）

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