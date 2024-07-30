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四通橋翻版 湖南天橋掛抗議布條「罷免獨裁國賊習近平！」

中國湖南省婁底市有民眾在天橋掛起抗議布條，內容不僅高呼要自由等權利，甚至怒喊「罷免獨裁國賊習近平」。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

中國湖南省婁底市有民眾在天橋掛起抗議布條，內容不僅高呼要自由等權利，甚至怒喊「罷免獨裁國賊習近平」。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

2024/07/30 23:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國經濟崩盤、天災頻傳，然而中共嚴格打壓言論、集會等基本人權，令中國民眾敢怒不敢言。知名的中國時事部落客「李老師不是你老師」今（30）日分享，中國湖南省婁底市有民眾在天橋掛起抗議布條，內容不僅高呼要自由等權利，甚至怒喊罷免習近平，該文一出，立即掀起網友熱議。

長期關注、爆料中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，今日晚間發文分享2段影片，表示影片來自中國湖南省婁底市新化縣，有當地民眾目睹一處天橋上，掛著2個寫滿與2022年「四通橋事件」抗議內容相似的布條，甚至現場還搭配會自動播放的音響，大聲唸出設置者的訴求。

根據影片畫面顯示，音響大聲循環播放「要自由，要民主，要選票！」、「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平！」等內容，其中音響高呼「罷免獨裁國賊習近平」的字句，有被特別以紅字寫進其中一個布條中。

影片曝光後，掀起各國網友熱烈討論，眾人紛紛表示，「誰這麼大的膽」、「這片的官員完蛋了」、「聽聲音是個年輕人」、「彭載舟種下的種子已經紮根」、「如果遍地都是彭立發勇士，那麽天就亮了」、「沖的不是塔，沖的是當地主管官員的烏紗帽」、「有勇氣，可惜在屎坑里被大多數中國人當傻子看，最後還要坐牢喪失自由」。

四通橋事件是2022年10月13日、中共20大前夕發生在北京海淀北三環四通橋上的抗議行動。當天，網名為「彭載舟」的彭立發，獨自在該橋掛掛起寫有「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免國賊習近平」字樣的橫幅。彭在當天遭到警察逮捕，自此失聯。

2022年「四通橋事件」，北京四通橋掛起反習標語。（路透）

2022年「四通橋事件」，北京四通橋掛起反習標語。（路透）

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