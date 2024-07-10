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大學分科測驗7/12、7/13登場 高雄4867名考生應試

大學分科測驗本週五、六登場，高師大及高師大附中為高雄一分區試場。（圖由高師大提供）

大學分科測驗本週五、六登場，高師大及高師大附中為高雄一分區試場。（圖由高師大提供）

2024/07/10 15:26

〔記者許麗娟／高雄報導〕113學年度大學入學考試分科測驗將於7月12、13日登場，首日考物理、化學、數學甲、生物，次日則考歷史、地理、公民與社會共7個科目，高雄市由高雄師範大學、中山大學、高雄大學共負責3大考區，總考生人數為4867人，明（11）日下午2至4點開放查看考場。

高師大表示，分科測驗考試高雄一考區考生人數為1761人（含身心障礙考生20人），共計55試場，考場分為2分區，第1分區在高師大，共34試場、1005名考生；考試時間為7月12、13日；第2分區在高師大附中，共21試場、756名考生，考試時間為7月12日。身心障礙考生20人，於第1分區安排身心障礙試場4間，其中5名所選考節次均延長50分鐘。

中山大學負責高雄二考區，考場設於道明高中，共30試場、2048名考生。高雄大學負責的高雄三考區則設於中山高中，共20試場1058人。

高師大校長王政彥提醒，考試當日請提早出門。遲到超過20分鐘者，依試場規則將無法進入試場應試。已進入試場應試者，考試開始後，60分鐘內不得離場。近年考試違規案件仍以攜帶手機入場、試場內飲食（喝水、嚼口香糖）、鈴聲響畢仍繼續作答等違規件數最多，特別提醒穿戴式裝置產品或具有拍攝、通訊、錄影功能之物品不得攜入試場。

中山大學表示，夏季正值各種傳染疾病流行之際，考生若有呼吸道症狀，應全程佩戴口罩應試，此外，考試開放親友陪考，但陪考人員若有發燒或呼吸道症狀，請勿進入分區，冷氣試場溫度設定為攝氏26至28度，考生可著妥適衣物應試。

高雄大學則彙整「考生5大應考提醒」，包括：一定要帶應試有效證件正本（國民身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）；行動電話完全關機；行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座；考試開始鈴響起，答題卷簽全名；考試結束鈴聲響畢，應立即停止作答動作。

高雄大學也提醒考生，考試期間天氣普遍高溫炎熱，且午後可能發生午後雷陣雨現象，除了注意防曬隨時補充水分，也建議預備雨具。

高師大校長兼考區主任王政彥日前親自主持「監事及試務」座談會，提醒所有監試老師及試務工作人員，務必圓滿完成分科測驗任務。（圖由高師大提供）

高師大校長兼考區主任王政彥日前親自主持「監事及試務」座談會，提醒所有監試老師及試務工作人員，務必圓滿完成分科測驗任務。（圖由高師大提供）

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