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大學分科測驗倒數 4.2萬人報名

大學分科測驗倒數，今年共有4.2萬人報名。（取自大考中心網站）

大學分科測驗倒數，今年共有4.2萬人報名。（取自大考中心網站）

2024/07/04 15:35

〔記者林曉雲／台北報導〕113學年度「大學分科測驗」將於7月12日及13日（六）舉行，大考中心今說明，總計約4.2萬多人報名。與去年差不多。

前（111）年考招新制後第一屆分科測驗僅2.9萬人報名，首度創下分發入學名額多過報名人數，最終分發錄取率創下98%新高，考生多分發上比預期更好的學系，去年分科測驗報名人數因此大幅增加。

大考中心說明，應考資訊查詢系統於7月5日上午9時起開放，考生可至大考中心網站 113 分科測驗之應考資訊內容含：姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程等。

另，對報名資料有填寫行動電話號碼之考生，將以簡訊通知考生姓名、應試號碼及報名科目；如考生所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收

到簡訊通知。7月 9 日上午9時則公告試場分配表，考生可至 113 分科測驗「試務專區」，查詢確切的考試地點。

此外，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請哪一類項目，皆不寄發審查結果，由考生自行上網查覽，一般項目及輔具項目於7月5日上午9時開放審查結果，有關座位及行動服務事項，請於考前主動與考區確認。

大考中心也提醒，夏季正值各種傳染疾病流行之際，提醒考生隨時留意個人飲食與衛生習慣，勤洗手與消毒，並避免出入人潮擁擠的地方。

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