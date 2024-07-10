為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台北夏季旅展7/12登場 新北觀光業推57折超低優惠

深澳鐵道自行車，是全台唯一的海岸線鐵道自行車路段。（新北市觀光旅遊局提供）

深澳鐵道自行車，是全台唯一的海岸線鐵道自行車路段。（新北市觀光旅遊局提供）

2024/07/10 17:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2024台北國際夏季旅展」7月12日至15日在台北世界貿易中心國際貿易大樓一館登場，新北市觀光旅遊局設立「嗨新北館」，業者攤攤祭出優惠，最低只要57折，還帶來舞台互動遊戲。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，不論是三峽的亞熱帶雨林、位於深澳的全台唯一海岸線鐵道自行車，或是北海岸與東北角的海濱消暑活動，新北美景正向旅客招手。「嗨新北館」在夏季旅展有滿滿優惠，例如大板根森林溫泉度假酒店雙人套房住宿券57折、「北海潮與火」火舞表演專屬貴賓席位、經濟發展局「青春造一夏」4大優惠遊程，讓大家用實惠價格玩遍新北。

觀旅局表示，新北觀光工廠的旅展限定價格親民，聖瑪莉丹麥麵包莊園親子樂園兒童票券只要75折，「嗨新北館」卡滋爆米花、手信坊創意和菓子文化館、維格餅家鳳梨酥夢工場、阮的肉干、石門春金伴手禮等每攤都有優惠，消費滿百可體驗限量DIY活動，包含製作專屬風格的糖霜餅乾、參與手工麵線塑形的甩拉放之樂。

另外，「嗨新北館」也帶來舞台互動遊戲，只要正確答題或拼圖即可獲得小禮物，觀旅局吉祥物「小客」每日會不定時現身放送小禮。

新北市觀光旅遊局吉祥物「小客」，每日現身「嗨新北館」與大家互動。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局吉祥物「小客」，每日現身「嗨新北館」與大家互動。（新北市觀旅局提供）

卡滋爆米花等多家觀光工廠業者，祭出旅展滿滿優惠。（新北市觀光旅遊局提供）

卡滋爆米花等多家觀光工廠業者，祭出旅展滿滿優惠。（新北市觀光旅遊局提供）

新北市觀旅局長楊宗珉表示，三峽擁有亞熱帶雨林植物寶窟及森林遊樂區等旅遊資源。（新北市觀光旅遊局提供）

新北市觀旅局長楊宗珉表示，三峽擁有亞熱帶雨林植物寶窟及森林遊樂區等旅遊資源。（新北市觀光旅遊局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
旅展殺很大 「名勝世界壹號」高雄出發祭優惠
2024/05/23 12:05

旅展殺很大 「名勝世界壹號」高雄出發祭優惠
高雄國際旅展24日登場 500個攤位祭優惠搶客
2024/05/17 12:33

高雄國際旅展24日登場 500個攤位祭優惠搶客

風靡23年 吳念真人間條件一重磅回歸
國旅好康多 台北國際夏季旅展7/12登場
2024/07/09 10:12

國旅好康多 台北國際夏季旅展7/12登場
台北國際觀光博覽會5/31登場 Hello新北館推出多項旅展限定優惠
2024/05/31 14:08

台北國際觀光博覽會5/31登場 Hello新北館推出多項旅展限定優惠

南元農場打造 與自然和諧共處的空間
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播