台北夏季旅展7/12登場 新北觀光業推57折超低優惠

深澳鐵道自行車，是全台唯一的海岸線鐵道自行車路段。（新北市觀光旅遊局提供）

2024/07/10 17:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2024台北國際夏季旅展」7月12日至15日在台北世界貿易中心國際貿易大樓一館登場，新北市觀光旅遊局設立「嗨新北館」，業者攤攤祭出優惠，最低只要57折，還帶來舞台互動遊戲。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，不論是三峽的亞熱帶雨林、位於深澳的全台唯一海岸線鐵道自行車，或是北海岸與東北角的海濱消暑活動，新北美景正向旅客招手。「嗨新北館」在夏季旅展有滿滿優惠，例如大板根森林溫泉度假酒店雙人套房住宿券57折、「北海潮與火」火舞表演專屬貴賓席位、經濟發展局「青春造一夏」4大優惠遊程，讓大家用實惠價格玩遍新北。

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觀旅局表示，新北觀光工廠的旅展限定價格親民，聖瑪莉丹麥麵包莊園親子樂園兒童票券只要75折，「嗨新北館」卡滋爆米花、手信坊創意和菓子文化館、維格餅家鳳梨酥夢工場、阮的肉干、石門春金伴手禮等每攤都有優惠，消費滿百可體驗限量DIY活動，包含製作專屬風格的糖霜餅乾、參與手工麵線塑形的甩拉放之樂。

另外，「嗨新北館」也帶來舞台互動遊戲，只要正確答題或拼圖即可獲得小禮物，觀旅局吉祥物「小客」每日會不定時現身放送小禮。

新北市觀光旅遊局吉祥物「小客」，每日現身「嗨新北館」與大家互動。（新北市觀旅局提供）

卡滋爆米花等多家觀光工廠業者，祭出旅展滿滿優惠。（新北市觀光旅遊局提供）

新北市觀旅局長楊宗珉表示，三峽擁有亞熱帶雨林植物寶窟及森林遊樂區等旅遊資源。（新北市觀光旅遊局提供）

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