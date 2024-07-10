台灣大哥大未繳回超額頻譜NCC罰30萬 3天未改善再罰300萬

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2024/07/10 15:39

〔記者蔡思培／台北報導〕電信業者台灣大哥大與台灣之星去年底正式合併，但台灣大哥大卻未繳回超額頻譜。國家通訊傳播委員會（NCC）今針對台灣大哥大處怠金30萬元，並發函台灣大哥大3天內改善網路設定，逾期未改將開罰300萬元罰鍰。

台灣大哥大在合併案後，1GHz以下頻段總頻譜超過10MHz，超額頻譜已在今年6月30日到期，NCC在6月駁回台灣大哥大展延履約申請，並要求將頻段自主繳回、交換或轉讓，且經數發部核准。若台灣大哥大逾期未繳回頻譜須繳30萬元怠金；7月後仍持有超頻頻譜並發射訊號，NCC將開罰50萬至500萬元罰鍰。

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NCC今天下午召開記者會表示，數發部7月3日查復表示，截至7月1日仍未收到台灣大哥大履行附款申請，NCC依行政執行法規定處30萬元怠金，並請台灣大哥大在文到5日內履行附款。若台灣大哥大遲未繳交頻譜，NCC可繼續要求繳交怠金。

NCC主秘黃文哲也說，針對台灣大哥大不符網路設置計畫部分，已通知台灣大哥大在收到發文次日起3日內改正網路設定，將900MHz頻段由10MHzx2改正為5MHzx2。

黃文哲說，若台灣大哥大屆期仍未改正，NCC將依《電信管理法》第75條規定開罰300萬元罰鍰。若台灣大哥大遲未改正，還可按違規情形再開罰，可罰5萬元至500萬元罰鍰。

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