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搶攻旅遊市場 北市將於首爾刊登地鐵廣告

基隆、台北、新北、桃園4市以「NEXT TRAVEL 4 CITY 」為主題，向韓國觀光業者宣傳北台灣旅遊亮點。（圖由北市觀傳局提供）

基隆、台北、新北、桃園4市以「NEXT TRAVEL 4 CITY 」為主題，向韓國觀光業者宣傳北台灣旅遊亮點。（圖由北市觀傳局提供）

2024/07/10 17:06

〔記者詹湘淇／台北報導〕今年第1季韓國來台人次突破30萬，為搶攻韓國旅遊市場，基隆、台北、新北、桃園4市首度赴韓國辦理海外觀光推廣會。北市府觀傳局表示，疫後韓國市場商機成長迅速，台北市後續規劃於韓國首爾、釜山、大邱市刊登地鐵廣告，並邀請KOL與韓國組團旅行社至台北踩線，吸引更多韓國旅客前來觀光。

交通部觀光署統計，今年第1季韓國來台人次逾31.7萬，僅次於日本，穩居第二。為強化韓國宣傳，基隆、台北、新北、桃園4市首度攜手辦理海外觀光推廣會，基市府文化觀光局局長江亭玫、北市府觀光傳播局局長王秋冬、新北市府觀光旅遊局局長楊宗珉，以及桃市府觀光旅遊局局長周柏吟共同率4市近百家觀光旅遊業者組成行銷團前進韓國，透過旅遊推薦會、媒體見面會宣傳北台灣。

會中，代表台北城市旅遊的「CityPASS北北基好玩卡」特別與韓國4家OTA業者（Myrealtrip, Inc、InterparkTriple Corp、WAUG）進行交流，王秋冬也致贈「北北基好玩卡無限暢遊版」，象徵彼此深化合作的共識。

王秋冬表示，「北北基好玩卡」如同韓國「首爾轉轉卡」，具極高便利性，而「無限暢遊卡」可一卡暢遊北臺灣，涵蓋交通與熱門景點門票，期待未來有機會進一步參與韓國OTA年度活動，推動台韓旅遊市場合作發展。王秋冬指出，為迎接更多韓國旅客，台北捷運也預計7月底完成所有站名的韓文標示，提供更貼心的旅客服務。

北市府觀傳局指出，至台北旅遊的韓國旅客以重遊客居多，因此對台北的觀光節慶、新興景點抱有濃厚興趣，韓國美食雜誌《Bar & Dining》也表示希望為韓國旅客報導台北多樣化的美食。觀傳局表示，疫後韓國市場商機成長迅速，台北市後續規劃於韓國首爾、釜山、大邱市刊登地鐵廣告，並邀請KOL與韓國組團旅行社至台北踩線，吸引更多韓國旅客前來觀光。

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