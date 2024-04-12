200海陸紅衣戰士田間助收洋蔥 保住恆春特色產業

海陸紅衣戰士田間助收洋蔥，每天有200兵力。（記者蔡宗憲攝）

2024/04/12 08:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島特產洋蔥進入採收時節，雖然農會近年輔導進入機械化採收，但在全面普及的空窗期，國軍每天仍支援兩百兵力助收洋蔥，翠綠洋蔥田間，佈滿了身穿紅衣的陸戰隊，當地季節限定的農村景象，吸引不少遊客駐足拍照。

這項當地特有的睦鄰制度，每年總有酸民或不肖媒體譏諷「全推給阿兵哥做」、「壓榨阿兵哥」，偏激讓農民難過，今年也有車城鄉飲料業者黃瑞龍，帶了數百杯飲料到蔥田慰勞國軍，強調恆春半島農民與軍方的感情緊密，助收已經是當地另類的特色及軍民交流。

請繼續往下閱讀...

國軍在恆春半島洋蔥助收工作，今年到枋山、車城、恆春三個主要產地，總面積約四百一十公頃，從三月二十日持續至五月八日，時間約在五十天上下，近幾年助收兵力減至兩百人後，配合洋蔥產業轉型機械化空窗，至今都沒有調整助收人力。

「有錢也找不到收割人力！」資深蔥農楊俊志說，阿兵哥對於當地洋蔥產業有極大貢獻，因為恆春半島年輕人力流失嚴重，近年有經驗的採收工人年邁或退休，幾乎都是輪流到各田間工作，較低技術成分的搬運及採集，幸好有軍方協助，才能持續保住當地的特色產業。

海陸紅衣戰士田間助收洋蔥，民眾熱情送飲料慰勞。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法