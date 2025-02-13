為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越12樓美食街氣爆多人炸飛 已1死7傷

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    2025/02/13 12:28

    首次上稿：11:54
    更新時間：12:28

    現場宛如轟炸過滿目瘡痍

    〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳氣爆，多樓層落地窗破裂，散飛四處，現場宛如轟炸過場景，滿目瘡痍，消防人員已趕往馳援，初步了解多人被炸飛，1女子喪命，7人急救中。

    據了解，12樓美食街一家餐廳更換瓦斯桶時不慎外洩，引發轟然氣爆，傷者人數釐清中。

    截至中午12點17分，救護車載送6名傷患到院急救、1名明顯死亡未送醫，另1名自行送醫。

    台中市政府稍早發出緊急通知，新光三越百貨台中中港店發生氣爆意外，周邊道路實施交通管制，台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，呼籲所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

    現場滿目瘡痍。（民眾提供）

    現場滿目瘡痍。（民眾提供）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場一片混亂。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場一片混亂。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，消防人員趕往救援。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，消防人員趕往救援。（記者廖耀東攝）

    中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）

    中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）

    台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播