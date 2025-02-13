台中新光三越12樓美食街氣爆多人炸飛 已1死7傷

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

2025/02/13 12:28

首次上稿：11:54

更新時間：12:28

現場宛如轟炸過滿目瘡痍

〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳氣爆，多樓層落地窗破裂，散飛四處，現場宛如轟炸過場景，滿目瘡痍，消防人員已趕往馳援，初步了解多人被炸飛，1女子喪命，7人急救中。

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據了解，12樓美食街一家餐廳更換瓦斯桶時不慎外洩，引發轟然氣爆，傷者人數釐清中。

截至中午12點17分，救護車載送6名傷患到院急救、1名明顯死亡未送醫，另1名自行送醫。

台中市政府稍早發出緊急通知，新光三越百貨台中中港店發生氣爆意外，周邊道路實施交通管制，台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，呼籲所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

現場滿目瘡痍。（民眾提供）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場一片混亂。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，消防人員趕往救援。（記者廖耀東攝）

中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，警消人員趕往搶救。（記者廖耀東攝）

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