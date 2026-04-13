賴清德淨轎白沙屯媽祖！「超工夫」細節惹哭網：感受到對台灣的愛

白沙屯媽祖「粉紅超跑」起駕，總統賴清德請媽祖出神龕、祈福。（資料照）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香盛事，於昨（12）日深夜登轎出發，白沙屯地區一早就被湧入的「香燈腳」擠得水洩不通。總統賴清德延續去年傳統，昨再度親臨現場參與盛會，恭迎媽祖聖駕出神龕並進行「淨轎」儀式，畫面曝光隨即引發社群熱烈討論。

賴清德昨日傍晚先行前往山邊媽祖參拜，隨後轉往拱天宮。他在儀式中展現的高度誠意引發熱議，有網友在Threads分享賴清德淨轎的影片，直呼「眼淚不自覺流下來」，認為賴清德每個動作都充滿尊重與細心，連現場廟方人員都忍不住私下誇讚這次儀式最為「工夫」（講究、周到）。

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影片曝光後，大批網友紛紛留言表示共鳴：「原本不懂為什麼看淨轎的影片會流淚？

結果我看完真的會想哭餒，聽到庇佑台灣國泰民安那邊，真的覺得我們選到一個很好的總統，很認真對待台灣、很用心愛台灣」、「不愧是做過台南市長，對神道尊重又注重細節，願風調雨順、國泰民安！」、「流淚+1，感受到他內心一直在祈求遶境順利、台灣平安，又尊敬又慎重，這是偽裝不來的」、「人家可是會點主官的」、「可以感受到那份純粹的慎重與仔細，虔敬與謙虛，蹲下來面對香擔也是」、「虔誠又謙卑，我們驕傲的總統」、「影片最後廟方說『請媽祖庇佑咱台灣，國泰民安。』我眼眶泛淚」。

賴清德總統為粉紅超跑虔誠淨轎的畫面感動不少網友。（擷取自白沙屯拱天宮/YT）

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