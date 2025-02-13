路過台中新光三越 澳門三代7人遊台遇氣爆祖父母遇難、2歲孫女重傷

台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳嚴重氣爆，至少造成20人傷亡，其中澳門籍1家七口祖孫3代來台旅遊，路過新光三越外面，遭到氣爆後重物高處落下砸中，導致2死1慘劇，爺爺奶奶被砸死，圖為急救畫面。（記者廖耀東攝）

2025/02/13 14:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳嚴重氣爆，至少造成20人傷亡，其中澳門籍1家七口祖孫3代來台旅遊，路過新光三越外面，遭到氣爆後重物高處落下砸中，爺爺奶奶被砸死，釀成2死1重傷慘劇；2歲孫女頭部重創插管急救，父母和叔叔則有撕裂傷、挫傷等傷勢，女童傷勢嚴重，生命垂危。

澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏表示，這次氣爆送來9名患者，最嚴重的是從澳門來台旅遊的一家人7口，從新光三越出來要去隔壁的大遠百，其中鄧姓爺爺現場明顯死亡未送醫，盧姓奶奶到院前死亡，急救後仍不治，2歲女童則由父母坐車送到急診，嚴重昏迷，呼吸窘迫，立即插管急救。

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蔡哲宏表示，女童頭骨破裂，腦部水腫及出血，且有胸部挫傷，插管後，轉送中國醫藥大學附設醫院進一步救治，父母手腳撕裂傷，也隨女童前往醫院治療，另名叔叔顏面撕裂傷，手骨折。

台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳嚴重氣爆，至少造成20人傷亡，其中澳門籍1家七口祖孫3代來台旅遊，路過新光三越外面，遭到氣爆後重物高處落下砸中，爺爺奶奶被砸死。（記者廖耀東攝）

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