圖輯》台中新光三越氣爆 天花板扭曲塌陷

新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者許國楨攝）

2025/02/13 13:37

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市新光三越百貨公司今天（13日）上午約11點半驚傳氣爆，多樓層落地窗破裂散散，現場滿目瘡痍，傷亡人數恐持續增加。

據了解，台中新光三越百貨今天上午11時半左右12樓美食街一間餐廳疑似更瓦斯桶時不慎外洩瓦斯引發氣爆，氣爆現場宛如被砲彈擊中，12樓幾乎整層樓窗戶都被炸掉，當場多人被炸飛或受波及，現場滿目瘡痍，傷者倒臥路旁哀嚎，消防人員仍在現場清查’搜救可能受困者。

請繼續往下閱讀...

台中市政府稍早發出緊急通知，新光三越百貨台中中港店發生氣爆意外，周邊道路實施交通管制，台灣大道三段（西往東方向）、惠來路二段（南往北方向）、市政北七路（東往西方向）、惠中路一段（南往北方向）慢車道及人行道均為管制路段，呼籲所有人車均應避免行經該處，以利救援行動順利進行。

爆炸之後多名傷者倒臥地上等候救援。（民眾提供）

台中新光三越今天上午發生氣爆，百貨公司內疑似電梯間全被炸壞，大理石牆面散落一地。（民眾提供）

台中新光三越今天上午發生氣爆，百貨公司內天花板整個扭曲塌陷，現場宛如轟炸過一般（民眾提供）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

新光三越12樓整層玻璃幾乎全炸毀。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

新光三越中午發生氣爆，已造成民眾死傷。（民眾提供）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，消防人員趕往救援。（記者廖耀東攝）

警察與消防員現場檢視傷患。（記者廖耀東攝）

新光三越中午發生氣爆，已造成民眾死傷。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法