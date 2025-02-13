台中新光三越氣爆多人死傷 爆炸瞬間畫面曝光

在臉書社團《爆廢公社》有網友分享爆炸瞬間的畫面，透過畫面可看到，當時許多車輛正在等紅燈，行車紀錄器意外拍到前方的大樓上方突然有大片落地窗因爆炸而被噴飛，大量碎片從天而降。（圖擷自臉書）

2025/02/13 12:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市新光三越百貨公司今上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍，目前傳出有民眾死傷，民眾上網分享爆炸瞬間的畫面，引發驚呼「太可怕了！」

台中市新光三越百貨公司今天上午11點半驚傳氣爆，目前已知有多樓層落地窗破裂，現場宛如被轟炸過，令人看了觸目驚心。目前消防人員已到場協助救災。

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在臉書社團《爆廢公社》也有網友分享爆炸瞬間的畫面，透過畫面可看到，當時許多車輛正在等紅燈，行車紀錄器意外拍到前方的大樓上方突然有大片落地窗因爆炸而被噴飛，大量碎片從天而降，對此網友也紛紛議論「好恐怖」、「真可怕」、「完了...祈禱」、「也太嚇人」、「半邊樓都炸掉了」、「超大聲 玻璃都在震動」、「正值用餐時間，代誌大條啊」。

網友分享在爆炸發生後，仍不斷冒出濃煙影片。（圖擷自臉書）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，現場滿目瘡痍。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆，消防人員趕往救援。（記者廖耀東攝）

台中市新光三越百貨公司今天上午驚傳氣爆。（記者廖耀東攝）

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