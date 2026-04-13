一文看懂》談判破局！川普下令美軍「封鎖海峽」 5大關鍵牽動全球油價

上週率先通過荷姆茲海峽的伯克級驅逐艦「小彼得森號」。（美國海軍檔案照）

美國與伊朗的停火談判在上週末宣告破局，美國總統川普隨即宣布，將由美軍對荷姆茲海峽實施封鎖行動。這項針對伊朗的極限施壓，不僅讓中東戰火瀕臨重啟，更直接衝擊全球原油供應。英國《衛報》整理出5大關鍵，解析這場牽動全球經濟的海上角力。

川普下達了什麼命令？

川普在社群平台上發文警告，美國海軍將封鎖「任何試圖進出」荷姆茲海峽的船隻，並揚言攻擊美軍者將被「炸成灰燼」。不過，美國中央司令部（CENTCOM）隨後將這項涵蓋全面的威脅進行了限縮。軍方澄清，封鎖行動僅針對進出「伊朗港口」的船隻，美國及其波斯灣盟國的船隻仍可通行。

請繼續往下閱讀...

美國想「開放」海峽，為何反而下令「封鎖」？

這源於雙方在談判桌上的利益矛盾。報導指出，伊朗希望在戰後持續控制該水域，並提出向每艘過境船隻收取高達200萬美元（約新台幣6400萬元）過路費的計畫，但遭美方強烈拒絕。專家分析，川普實施封鎖的真正目的，是為了徹底切斷伊朗在談判桌上最強大的籌碼，藉此逼迫德黑蘭讓步，最終達成海峽全面開放的目標。

美軍會如何封鎖？會開火嗎？

專家評估，考量到原油外洩引發的環境災難風險，美軍不太可能直接對船隻發射飛彈。最可能的作法是，美國海軍會先透過廣播警告迫使船隻改變航向。若船隻拒絕配合，美軍將派出武裝部隊直接「登船臨檢」並接管控制權。不過，前五角大廈官員史特魯（Dana Stroul）指出，這項任務執行難度極高，且美軍難以單獨長期維持。目前英國與澳洲皆已表態不參與此行動。

對全球油價與物價有何影響？

封鎖行動將引發短期的市場震盪。開戰以來，美國原本默許載有伊朗石油的油輪駛向亞洲，藉此穩定全球油價。如今切斷這條供應鏈，將導致市場原油減少。在川普宣布封鎖後，國際標準布蘭特原油（Brent crude）價格已上漲7%，來到每桶102.29美元。專家警告，若伊朗針對其他替代航道展開報復，油價恐進一步飆升，進而帶動全球通膨加劇。

美伊兩週停火協議會作廢嗎？

局勢正處於失控邊緣。伊朗革命衛隊已表明，任何靠近海峽執行封鎖的美軍軍艦，都將被視為破壞停火協議，伊朗將予以強烈反擊。另一方面，川普也釋出可能恢復對伊朗境內（如飛彈工廠）進行空襲的風聲。報導分析指出，華府正考慮以恢復轟炸作為打破目前和平談判僵局的手段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法