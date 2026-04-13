收台商捐款？馬英九基金會：蕭旭岑、王光慈違反財政紀律重大事證明確

馬英九基金會日前突切割馬英九幕僚蕭旭岑（現任國民黨副主席）、王光慈，指2人「違反財政紀律」，並指派戴遐齡擔任代理執行長。（資料照）

馬英九基金會日前突切割馬英九幕僚蕭旭岑（現任國民黨副主席）、王光慈，指2人「違反財政紀律」，並指派戴遐齡擔任代理執行長，今（13）日再開臨時董事會，但因為人數不足未成會。馬英九基金會會後發出聲明表示，違反財政紀律的重大事證非常明確，絕非瑣碎小事。今日出席的會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。

對於為何於今日召開臨時董事會，馬英九基金會表示，是因為董事薛香川早先表示，今天有關違反財政紀律案的三人調查小組（薛香川、尹啟銘、李德維）可以全員到齊。董事會召開的原定的提案只有關新任董事的聘任案，戴遐齡代理執行長的真除，並無外界所報導列入今天的議程。

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基金會聲明，今天的議程先有馬英九董事長報告，再由戴遐齡執行長報告，由瀛睿律師事務所進行的內部調查結果內容，緊接著有黃翊華律師補充說明調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律的經過及內容。

基金會指出，有關外界報導基金會沒有提供給董事內部調查的相關事證，無法進行調查，與事實不符，事實上戴遐齡執行長在上一次（115年3月27日）的董事會中，均有詳細報告內部初步調查違反財政紀律的人證與事證，會議紀錄均有記載，會後也已傳給所有董事，作為3人調查小組調查其真實性的依據。

基金會表示，媒體報導所稱有董事認為違反財政紀律的事都是瑣碎小事，但律師在今日董事會的報告中主張並非如此，他認為違反財政紀律的重大事證非常明確，絕非瑣碎小事。今日出席的會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。

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