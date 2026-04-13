為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    被教宗屢次批評不忍了！ 川普發文痛罵︰你因為我才能入主梵蒂岡

    2026/04/13 11:05 即時新聞／綜合報導
    教宗良十四世屢次批評美國當局，川普對此發文砲轟。（美聯社）

    教宗良十四世屢次批評美國當局，川普對此發文砲轟。（美聯社）

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）屢次針砭美國政策，川普對此在真實社群（Truth Social）發文痛罵，直指「如果我不在白宮，良十四世也不會入主梵蒂岡」。

    川普真實社群帳號文章指出，良十四世口口聲聲說川普政府讓他感到恐懼，但良十四世對天主教會、基督教會在武肺疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間的恐懼隻字不提，當時的政府（指拜登當局）四處逮捕神父、牧師以及所有出席教會活動的人員，即便是在戶外保持社交距離也一樣。

    川普說，他不想要1個認為伊朗持有核武沒問題的教宗，也不想要1個認為美國突襲委內瑞拉是壞事的教宗，畢竟委國向美國運輸大量毒品，並把殺人犯、毒販、罪犯轉移到美國。

    川普強調，他不想要1個批評美國總統的教宗，畢竟自己正在把犯罪率降至歷史新低，並創造了史上最高點的股市。川普還狠嗆良十四世應該要對自身被選為教宗一事感到慶幸，因為其原先不在人選名單上，天主教會之所以做出這種選擇，主因在於「良十四世是美國人」。

    川普指出，如果在白宮的人不是自己，良十四世也無法主掌梵蒂岡，如今良十四世在打擊犯罪、核武等問題上的軟弱態度讓人難以接受。

    川普建議良十四世應該好好履行自身職責，停止迎合激進左派並專注於成為偉大的教宗，而不是1名政客，良十四世目前的行為不僅傷害到自己，也傷害了天主教會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播