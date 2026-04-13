被教宗屢次批評不忍了！ 川普發文痛罵︰你因為我才能入主梵蒂岡

教宗良十四世屢次批評美國當局，川普對此發文砲轟。（美聯社）

教宗良十四世（Pope Leo XIV）屢次針砭美國政策，川普對此在真實社群（Truth Social）發文痛罵，直指「如果我不在白宮，良十四世也不會入主梵蒂岡」。

川普真實社群帳號文章指出，良十四世口口聲聲說川普政府讓他感到恐懼，但良十四世對天主教會、基督教會在武肺疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間的恐懼隻字不提，當時的政府（指拜登當局）四處逮捕神父、牧師以及所有出席教會活動的人員，即便是在戶外保持社交距離也一樣。

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川普說，他不想要1個認為伊朗持有核武沒問題的教宗，也不想要1個認為美國突襲委內瑞拉是壞事的教宗，畢竟委國向美國運輸大量毒品，並把殺人犯、毒販、罪犯轉移到美國。

川普強調，他不想要1個批評美國總統的教宗，畢竟自己正在把犯罪率降至歷史新低，並創造了史上最高點的股市。川普還狠嗆良十四世應該要對自身被選為教宗一事感到慶幸，因為其原先不在人選名單上，天主教會之所以做出這種選擇，主因在於「良十四世是美國人」。

川普指出，如果在白宮的人不是自己，良十四世也無法主掌梵蒂岡，如今良十四世在打擊犯罪、核武等問題上的軟弱態度讓人難以接受。

川普建議良十四世應該好好履行自身職責，停止迎合激進左派並專注於成為偉大的教宗，而不是1名政客，良十四世目前的行為不僅傷害到自己，也傷害了天主教會。

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