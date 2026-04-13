LTN投票箱》「1孩家庭」可請外傭新制上路 你怎麼看？2026/04/13 11:00 即時新聞／綜合報導
LTN投票箱》「1孩家庭」可請外傭新制上路 你怎麼看？（資料照）
「外籍家庭幫傭新制」於4月13日正式上路，只要家中有1名未滿12歲兒童就能申請。勞動部說明，外籍幫傭是家事幫手，不是公共托育的替代，也非擔任保母。而新制引來支持與反對的不同聲音，支持者認為，可有效分擔雙薪家庭家務負擔，讓父母降低育兒焦慮，進而提升生育意願。但反對者則質疑此舉無助解決女性就業職場不友善的問題，更恐將衝擊勞動市場並深化階級間的不平等，要求暫緩實施。
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