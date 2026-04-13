轟鄭麗文向中共繳械 吳峻鋕：助習近平對台統戰部署

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國並會見中共總書記習近平，民進黨中國部主任吳峻鋕批判，這是在協助中國對台對美的統戰部署。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國並會見中共總書記習近平，民進黨中國部主任吳峻鋕批判，這場表面打著「和平」旗號的交流，不僅是鄭率領的國民黨單方面向專制中共繳械，更是實質協助習近平完整對台對美統戰的戰略部署，鄭所承諾的「和平框架」，本質是在不顧台灣主流民意下，開給中南海的一張「統一」空白支票。

吳峻鋕指出，首先，鄭麗文的致詞內容不再只是客套，而是主動為習近平的統戰藍圖提供具體執行細節，鄭大談「唐山過台灣」、「拜中國神」等，完全呼應習近平「文化認同」的統戰攻勢，企圖將台灣豐富多元的文化窄化為單一的「中華民族基因」，為中共的政治統戰鋪設心理基礎。

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吳峻鋕表示，鄭麗文替習近平吹捧「全面脫貧」的虛假政績之外，還主動提及「十五五規劃」與「AI、綠能合作」，等同主張將台灣的科技優勢與經濟命脈鎖進中共的國家發展框架中，協助中國突破國際科技圍堵，實踐中共「以經促統」的路徑。

「鄭麗文把台灣國安當伴手禮送給習近平」

對於「鄭習會」的戰略效應，吳峻鋕分析，鄭麗文此行最大功能是成為習近平處理內部穩定與外部壓力（尤其是對美博弈）的工具。對內，習近平透過「習鄭會」，向中國民眾展示，只要運用「九二共識」與「一中原則」，台灣就會自動歸順，成功確立「只有接受同屬一中的國民黨能對話」的假象，進一步限縮台灣民主政府的發話權。

吳說，在「川習會」等重大國際外交節點前夕，鄭麗文直指「台海不成為外力介入的棋盤」，這實質上是把台灣國安當作伴手禮送給習近平，讓習得以拿著「習鄭會」的背書，向美國及國際社會宣稱「台灣內部已有強大力量拒絕外部干預」，作為對美談判的籌碼。

吳峻鋕抨擊，鄭麗文將落實「兩岸和平制度化」寄託於國民黨2028年重新執政，不僅是政治妄想，更是一張出賣台灣的空白支票。鄭所提的「兩岸和平框架」與「不可逆轉的對話機制」，政治前提是「九二共識」與「反對台獨」，等於預告若藍營重新執政，將單方面改變台灣現狀，把台灣納入中共政治主權軌道。

吳峻鋕示警：中共將推動「國共統戰秀常態化」

吳峻鋕示警，習近平邀鄭麗文訪中舉行「習鄭會」絕非單一事件，而是藉國共合作平台全面展開對台統戰，可預期未來中共將推動「國共統戰秀常態化」，用和平框架麻痺台灣民眾的敵我意識；同時，隨著美中博弈升溫，國民黨恐成為中共「疑美論」在台最佳代言人，在川習會前夕刻意製造台灣內部不信任盟友的聲音。

吳峻鋕說，最令人憂心的事，目前正在立法院審議的「國防特別條例」與自主國防預算，恐將面臨國民黨以「兩岸已經和平」、「不要挑釁大陸」為由的強力杯葛，鄭麗文在北京開出的和平支票，回台變成砍斷國防預算的大刀，實質推動台灣武裝的「解除化」，讓台灣自廢武功。

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