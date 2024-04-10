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前進紐西蘭 高雄鳳梨外銷可望增2成

高雄玉荷包產量剩下三至四成。（記者陳文嬋攝）

高雄玉荷包產量剩下三至四成。（記者陳文嬋攝）

2024/04/10 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳梨進入產季，高雄市農業局預估今年整體外銷市場成長二成以上，農業部昨天簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，農業局早於上月推出美加紐澳市場拓銷獎勵，將攜手貿易商搶攻紐西蘭；此外，國內市場上架各量販店，週末起攜手全聯推出「高雄鮮削鳳梨」。

高雄鳳梨種植面積九六二公頃，今年產量五萬多公噸，品種以金鑽鳳梨為主，市場以日本為大宗，農業局今年擴大銷日市場，上月進軍日本東京食品展，拿下五百噸訂單，目前簽訂外銷供果園七十公頃，帶動整體外銷成長二成以上。

農業部昨天簽署台灣蔬果輸紐輸出計畫，農業局早已於三月下旬推出高雄市農特產品美加紐澳市場拓銷獎勵，由農民團體供應優質果品，可獲得獎勵金每公斤一元、上限十萬元，外銷業者執行拓銷計畫，可獲得最高五十萬元獎勵金，高雄農業局積極與貿易商接洽，盼將鳳梨打入紐西蘭。

高雄鳳梨也搶攻國內市場，上架大型量販店，本週末起攜手全聯推出「高雄鮮削鳳梨」，讓不會削鳳梨的民眾方便食用。

玉荷包落果 產量恐剩4成

另外，高雄玉荷包今年開花率達七成，不料近來日夜溫差大，加上南風強勁，一夕之間大量落果一半，整體產量剩下三至四成，農業局今邀勘查小組實地勘查，爭取現金救助。

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