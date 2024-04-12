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高雄輕軌試辦「深夜加班區間車」 C1籬仔內站至C14哈瑪星站折返

高雄輕軌試辦「深夜加班區間車」。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌試辦「深夜加班區間車」。（記者王榮祥攝）

2024/04/12 16:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今宣布，為便利民眾深夜轉乘捷運，高雄輕軌將於4/15起至6/14止2個月期間，試辦「深夜加班區間車」服務，順行末班車於抵達C1籬仔內站後，將以深夜加班區間車方式延駛至C14哈瑪星站後再折返C1籬仔內站，以同時連結紅橘兩線轉乘車站，會根據民眾反映將評估是否續辦。

高捷說明，深夜加班區間車試行範圍為C1籬仔內站至C14哈瑪星站，預計於夜間23:38由C1籬仔內站順行月台發車，約23:43抵達C3前鎮之心站順行月台，並於00:09抵達C14哈瑪星站順行月台。

隨後於00:15由C14哈瑪星站逆行月台發車，並於00:46抵達C1籬仔內後收車返廠，C1-C14各站各側月台均會張貼該月台「深夜加班區間車」發車時間供旅客參考。

高捷也再次提醒旅客，搭乘輕軌「進出站都要刷卡」，若無完整進出站刷卡紀錄，將會鎖卡，為服務外縣市旅客因票卡進出站刷卡紀錄不完整而被鎖卡，目前已在台中捷運的高鐵台中站2樓穿堂層捷運站詢問處旁和台北捷運的台北車站淡水線B3捷運站閘門旁新增設高雄輕軌解卡驗票機，歡迎外縣市旅客多加利用。

高雄輕軌將試辦「深夜加班區間車」。（記者王榮祥翻攝）

高雄輕軌將試辦「深夜加班區間車」。（記者王榮祥翻攝）

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