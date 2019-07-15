秋行軍蟲橫行 農委會開發天敵「赤眼卵蜂」生物防治

2019-07-15 18:49

〔記者簡惠茹／台北報導〕秋行軍蟲持續往北入侵韓國濟州島和日本，中國目前已經擴及21省，農委會副主委陳駿季表示，目前只有在玉米田發現秋行軍蟲蹤跡，台灣控制受害率在1.22%，比國外文獻紀載比率還低，可見防治成效，正在積極開發天敵赤眼卵蜂進行生物防治。

農委會今天舉行記者會說明秋行軍蟲防治作為，農委會統計，從6月8日以來，截至昨天為止，除了嘉義市以外，全國各縣市通報的秋行軍蟲確定案件共206件，成蟲確定案例為118件，目前已經完成銷毀81件，藥物防治共122件，還有3件待處理。

陳駿季指出，根據國外文獻可以看到，秋行軍蟲對於農作的危害可以達到20%，但是台灣這段時間以來，確診危害案例都是在玉米田，危害面積共64.17公頃，而整體玉米種植面積是5279公頃，因此整體受害率僅約1.22%，這表示防治成效有達到目標。

雖然目前只有看到秋行軍蟲為害玉米的案例，但是由於秋行軍蟲寄主作物眾多，陳駿季提醒，農民朋友仍不能掉以輕心，還是要隨時關心可能受危害的農作物，發現蟲害可能跡象，就要馬上跟防檢局聯絡。

陳駿季指出，農委會也針對甘藷、牧草、落花生、小麥、高粱和甘蔗這些作物區域調查，並沒有看到危害情形，至於受管制區域周邊作物例如水稻、甘藷和牧草等區域，也都沒有發現秋行軍蟲蹤跡，大豆玉米混種部分，也只有玉米上有發現秋行軍蟲。

陳駿季指出，緊急防治藥劑藥效經過評估後，目前公布的11種藥劑都有防治效果，但是也害怕產生抗藥性，強烈建議11種藥輪流噴灑，目前仍在確認其他可能的有效藥物，會陸續公告有效藥劑。

防檢局長馮海東表示，農委會也正在實驗赤眼卵蜂進行生物防治，目前國內飼養的三種赤眼卵蜂，初步實驗都會達到效果，正要進入田間實驗階段，如果有效的話就可以使用。

秋行軍蟲預防部分，陳駿季指出，建議採取輪作是最好的方式，或栽種玉米以外的作物，田間清潔時要徹底，翻犁後進行淹水處理，這樣土壤裡面的蛹淹水後，孵化成蟲的機會不高，另外看到卵塊也要加以清除，長期巡視並加強通報。

目前秋行軍蟲防治仍處於第二階段，陳駿季表示，進入第三階段農民自主管理前，要先提供農民完整防治策略，目前已經召開專家會議擬定害蟲整合管理策略（IPM），根據經濟角度考量，建議危害到10%的時候啟動防治最符合經濟成本考量，而播種後40到50天抽穗前，可以到危害程度達20%再來噴灑化學藥劑。

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