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「古月粉」驗出蘇丹紅 5縣市25家業者下架

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹四號。（食安處提供）

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹四號。（食安處提供）

2024/04/13 14:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕含致癌物蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，台中市食安處今天公佈大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經下游廠商者自主送驗檢出蘇丹四號，經食安處再次抽檢驗出確認，前往稽查發現該批共生產630公斤，售往中市及彰化、苗栗、南投縣、新北市共25家下游業者，已要求產品全數停用並下架回收，目前回收約12公斤。

食安處指出，依據食藥署「食品檢驗通報及公布作業原則」，食安處依規將檢體送食藥署協助重新檢測，昨（12）日獲知結果，仍檢出蘇丹四號，綠吔實業製造的「古月粉」原料為黑胡椒粒，分別由台北市「天崧企業有限公司」及新北市「綠風實業有限公司」報關進口，食安處隨即函文通知轄管衛生局調查釐清原料安全性。

「蘇丹紅」辣椒粉從中國大陸流向全台，胡椒粉製品也中鏢，這次查到綠吔實業生產的「古月粉」，是一種採用整顆原粒胡椒研磨的胡椒粉，上月綠吔實業因上游廠商南投縣母指料王公司使用到保欣公司問題青辣椒粉製成的白胡椒粉，購入849公斤未使用，全數退貨，這次流出有問題古月粉，經廠商自主檢出蘇丹紅四號。

食安處表示，中市食品業者日前自主通報，購自大肚區綠吔實業的古月粉檢出蘇丹四號，經食安處再次抽檢並送往全國公證檢驗公司檢驗，結果檢出蘇丹四號，食安處隨即前往產品製造商綠吔實業稽查，要求售往台中市及彰化縣、苗栗縣、南投縣、新北市共25家下游業者的產品全數停用並下架回收。

食安處稽查綠吔實業生產製作古月粉場所。（食安處提供）

食安處稽查綠吔實業生產製作古月粉場所。（食安處提供）

食安處稽查綠吔實業生產古月粉的原料。（食安處提供）

食安處稽查綠吔實業生產古月粉的原料。（食安處提供）

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹四號。（食安處提供）

綠吔實業生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹四號。（食安處提供）

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