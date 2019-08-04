減輕家長負擔 中市明年公幼將一口氣增88班

2019-08-04 20:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕六都自8月1日起加入中央準公共化托育機制，為提昇公共化幼兒園入學人數，台中市教育局盤點國中小學200餘間閒置教室，規劃明年增設88班公共化幼兒園，可望再增2000餘個公幼入學數，滿足更多家長平價、就近入園需求。

教育局指出，台中市近年來致力提昇公共化幼兒園增園增班，全市已有235個公立幼兒園及11家非營利幼兒園，共有1萬8000餘名幼兒進入公共化幼兒園就學；另配合中央準公共化機制，私幼今年加入準公共化幼兒園也有113家、有1萬1800餘名學生就讀。

不過，準公共化托育政策補助2至4歲幼兒就讀公立幼兒園每月最多繳2500元、非營利幼兒園最多月繳3500元、準公共幼兒園最多月繳4500元；就讀私幼則每月領取2500元育兒津貼。

若私幼月費1萬元，讀私幼家長需自付7500元，比起讀公幼、非營利幼兒園甚至準公幼，家長嘆每月仍至少有自付3000到5000元的差距。

教育局指出，目前約有5萬餘名2到6歲幼兒就讀私幼，為滿足家長期待，已盤點全市國中小學空間，找出200百餘間閒置教室空間啟動公幼倍增計畫。

教育局指出，自104學年度到107學年度已增加公共化幼兒園90班；新學年新增41班，已增加1100餘個入學名額；明年將評估各區公幼區域平衡及閒置教室空間，預計再增加88班，預估可望再增2400個公共化幼兒園名額。

教育局指出，因校舍閒置空間有限，110學年度預計增25班、111學年度增26班，預估到111學年度達到共增180班的倍增計畫，逐年滿足更多家長選擇平價且就近入學的公幼等需求。

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