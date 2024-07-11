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開鎖案續燒！驚傳黃捷辦公室遭立法院方監控 出入人員需通報

11日有媒體爆出黃捷的辦公室遭監控。（資料照）

11日有媒體爆出黃捷的辦公室遭監控。（資料照）

2024/07/11 16:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會本月8日續審選罷法修法，國民黨團指控民進黨立委黃捷當天凌晨4點多就破壞門鎖「竊佔」會議室，立法院長韓國瑜也表示要調查是否有帶外來人員進立院開鎖。今天（11日）爆出黃捷的辦公室訪客出入遭監控，黃捷稍早公開質問韓國瑜：「請問是韓院長下令監控我嗎？要通報給誰？難道是在限制我的人身自由？」

今天有媒體報導指出，8日的立院「開鎖案」續燒，近日有媒體記者想要進入立院青島二館時，會被駐警攔下，並詢問是否要去黃捷的辦公室，若要去的人員需要事先通報才能放行，其他立委辦公室則不需要。

對此，黃捷今下午在臉書發文質問，「現在有人進來我的辦公室，居然被『下條子』說要通報？請問是韓院長下令監控我嗎？要通報給誰？難道是在限制我的人身自由？連我的訪客出入都要監控？」

黃捷表示，「這件事非同小可，韓院長說要查我帶鎖匠，結果什麼都沒查到，現在急著找台階下，竟然動用警察權監控我，連我都不知道自己已經被盯上！韓院長，隨意洩漏我的監視器畫面，到現在沒給出解釋，還持續對我政治追殺嗎？請你出面說明，給我一個交代。」

據悉，黃辦已向駐警表示嚴正抗議，不過當下駐警急忙撇清「下條子」一說，稱是交接不清、誤會一場。

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