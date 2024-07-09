公布高金帶議事人員吃飯畫面 黃捷批韓國瑜公報私仇查她

民進黨立委黃捷公布影像，指立法院內政委員會議事人員被無黨籍召委高金素梅帶進辦公室吃飯，批評高金讓會議空轉。（圖由黃捷國會辦公室提供）

2024/07/09 16:47

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會8日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」。對於國民黨團指控民進黨立委黃捷清晨4時許破壞門鎖竊佔會議室，立法院長韓國瑜表示要查。民進黨團則質疑無黨籍召委高金素梅不當狹持議事人員，造成會議空轉。黃捷今公布最新影片，指高金昨在會議時間竟「把議事人員帶到自己的辦公室吃飯。」

「韓國瑜大動作要召集黨團協商調查我？」黃捷諷刺表示，韓院長突然醒了，逮到機會調查她就幹勁滿滿，是在對她公報私仇嗎？居然宣告調查認真上班的立委，卻不去調查召委高金為何沒來開會、還綁架議事人員。

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黃捷指出，高金被媒體爆料，原來昨天她在會議時間「把議事人員帶到自己的辦公室吃飯」，導致會議無法進行。她也公布影片，昨天下午1時8分左右，疑似國民黨團總召傅崐萁派車來青島二館接高金和議事人員。

「請問韓院長，議事人員為何出現在這裡？誰有權力限制他們？你不查嗎？」黃捷說，接著，高金和議事人員就出現在紅樓201會議室，把門反鎖、違法宣布改會議室，且只讓國民黨委員進去。

黃捷強調，議事人員被高金限制（行動）的畫面都有了，會議直播鬧雙胞、國民黨團搞黑箱會議，才真正事關會議運作。「可見韓院長根本心態偏差、刻意針對我。我在此要求，韓國瑜如果沒查到我找鎖匠，請你公開向我道歉、還我清白，也請你立即下台，因為你根本不配當國家的立法院長！」

民進黨立委黃捷公布影像，指立法院內政委員會議事人員被無黨籍召委高金素梅帶進辦公室吃飯，批評高金讓會議空轉。（圖由黃捷國會辦公室提供）

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