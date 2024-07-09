公布高金帶議事人員吃飯畫面 黃捷批韓國瑜公報私仇查她
2024/07/09 16:47
〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會8日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」。對於國民黨團指控民進黨立委黃捷清晨4時許破壞門鎖竊佔會議室，立法院長韓國瑜表示要查。民進黨團則質疑無黨籍召委高金素梅不當狹持議事人員，造成會議空轉。黃捷今公布最新影片，指高金昨在會議時間竟「把議事人員帶到自己的辦公室吃飯。」
「韓國瑜大動作要召集黨團協商調查我？」黃捷諷刺表示，韓院長突然醒了，逮到機會調查她就幹勁滿滿，是在對她公報私仇嗎？居然宣告調查認真上班的立委，卻不去調查召委高金為何沒來開會、還綁架議事人員。
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黃捷指出，高金被媒體爆料，原來昨天她在會議時間「把議事人員帶到自己的辦公室吃飯」，導致會議無法進行。她也公布影片，昨天下午1時8分左右，疑似國民黨團總召傅崐萁派車來青島二館接高金和議事人員。
「請問韓院長，議事人員為何出現在這裡？誰有權力限制他們？你不查嗎？」黃捷說，接著，高金和議事人員就出現在紅樓201會議室，把門反鎖、違法宣布改會議室，且只讓國民黨委員進去。
黃捷強調，議事人員被高金限制（行動）的畫面都有了，會議直播鬧雙胞、國民黨團搞黑箱會議，才真正事關會議運作。「可見韓院長根本心態偏差、刻意針對我。我在此要求，韓國瑜如果沒查到我找鎖匠，請你公開向我道歉、還我清白，也請你立即下台，因為你根本不配當國家的立法院長！」