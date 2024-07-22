為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

賴清德的領導功課

民進黨全代會21日登場，將改選黨內權力核心，圖為總統暨民進黨主席賴清德投票。（記者方賓照攝）

民進黨全代會21日登場，將改選黨內權力核心，圖為總統暨民進黨主席賴清德投票。（記者方賓照攝）

2024/07/22 05:30

記者陳昀／特稿

賴清德上任總統後首次黨職改選，黨內權力結構洗牌，親賴系統雖在十席中常委拿下六席過半，但新系因「廢票」意外掉一席中常委，被正國會除名的立委陳亭妃憑一己之力入主中常會，英系穩住兩席中常委，非賴系統挺進中常會也為賴未來的領導埋下隱憂。如何守住二○二六地方執政版圖，穩固二○二八總統大選江山，考驗賴與不同派系的溝通協調。

民進黨上屆中常委派系分布為新潮流三席、英系兩席、正國會兩席，蘇系、湧言會、綠色友誼各一席。賴清德上任黨主席及總統，在黨內的領導地位定於一尊，多數派系也逐步形成親賴、非賴兩種路線，過往在中常委選舉多與英系合作的正國會，與賴清德結盟的態勢在選前就已明朗，甚至傳出能在親賴系統奧援下取得第二席中常委，昨天選舉過程中，正國會成員也曾進出新系會議室協調，引發關注。

這次黨職改選，新潮流系本來篤定能拿下三席中常委，加上親賴系統的正國會、綠色友誼連線、民主活水、湧言會，推估保有七席實力。未料在中常委選舉時，新系的林宜瑾意外拿到一張廢票，又因為籤運不佳落馬，最後布局台南市長已久、執意獨力參選中常委的陳亭妃順利躋身中常會，前立委蘇治芬也為英系拿下第二席中常委，顯示非賴系統的勢力仍不容小覷。

二○二六縣市長選舉，民進黨執政的台南、高雄黨內競爭激烈，台南除了陳亭妃，還包含新系立委林俊憲、湧言會立委王定宇都被點名；高雄市長人選包括新系立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及正國會立委林岱樺都已表態；新北有蘇系立委蘇巧慧、正國會的黨秘書長林右昌，台中有新系立委何欣純、蔡其昌被視為人選。

賴清德在二○二六縣市長布局背負不能輸的壓力，未來如何守住現有執政縣市、拓展地方版圖，考驗賴的黨內領導及派系溝通協調能力。賴清德在全代會致詞聚焦「團結」，除了向黨內喊話，何嘗不是賴自身領導統御的「功課」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨全代會》主權憲政經濟 卓揆宣示3施政承諾
2024/07/22 05:30

民進黨全代會》主權憲政經濟 卓揆宣示3施政承諾
民進黨全代會》中常委改選 親賴系統拿下過半
2024/07/22 05:30

民進黨全代會》中常委改選 親賴系統拿下過半

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播