民進黨全代會21日登場，將改選黨內權力核心，圖為總統暨民進黨主席賴清德投票。（記者方賓照攝）

2024/07/22 05:30

記者陳昀／特稿

賴清德上任總統後首次黨職改選，黨內權力結構洗牌，親賴系統雖在十席中常委拿下六席過半，但新系因「廢票」意外掉一席中常委，被正國會除名的立委陳亭妃憑一己之力入主中常會，英系穩住兩席中常委，非賴系統挺進中常會也為賴未來的領導埋下隱憂。如何守住二○二六地方執政版圖，穩固二○二八總統大選江山，考驗賴與不同派系的溝通協調。

民進黨上屆中常委派系分布為新潮流三席、英系兩席、正國會兩席，蘇系、湧言會、綠色友誼各一席。賴清德上任黨主席及總統，在黨內的領導地位定於一尊，多數派系也逐步形成親賴、非賴兩種路線，過往在中常委選舉多與英系合作的正國會，與賴清德結盟的態勢在選前就已明朗，甚至傳出能在親賴系統奧援下取得第二席中常委，昨天選舉過程中，正國會成員也曾進出新系會議室協調，引發關注。

請繼續往下閱讀...

這次黨職改選，新潮流系本來篤定能拿下三席中常委，加上親賴系統的正國會、綠色友誼連線、民主活水、湧言會，推估保有七席實力。未料在中常委選舉時，新系的林宜瑾意外拿到一張廢票，又因為籤運不佳落馬，最後布局台南市長已久、執意獨力參選中常委的陳亭妃順利躋身中常會，前立委蘇治芬也為英系拿下第二席中常委，顯示非賴系統的勢力仍不容小覷。

二○二六縣市長選舉，民進黨執政的台南、高雄黨內競爭激烈，台南除了陳亭妃，還包含新系立委林俊憲、湧言會立委王定宇都被點名；高雄市長人選包括新系立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及正國會立委林岱樺都已表態；新北有蘇系立委蘇巧慧、正國會的黨秘書長林右昌，台中有新系立委何欣純、蔡其昌被視為人選。

賴清德在二○二六縣市長布局背負不能輸的壓力，未來如何守住現有執政縣市、拓展地方版圖，考驗賴的黨內領導及派系溝通協調能力。賴清德在全代會致詞聚焦「團結」，除了向黨內喊話，何嘗不是賴自身領導統御的「功課」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法