民進黨全代會》主權憲政經濟 卓揆宣示3施政承諾

民進黨21日於台北舉行第二十一屆第一次全國黨員代表大會，行政院長卓榮泰出席會議。（記者羅沛德攝）

2024/07/22 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕民進黨昨舉行第廿一屆第一次全國黨員代表大會。行政院長卓榮泰於施政報告時做出三項承諾，站在和平第一線，捍衛國家安全和主權不容侵犯；站在民主第一線，全力維護憲法秩序和運作不容破壞；站在繁榮第一線，堅持經濟發展與公平分配兩者並重。

他指出，過去八年在前總統蔡英文的領導下，台灣經濟成長率平均三．一五％，是亞洲四小龍之首，今年預估會達到三．九四％，要讓全民共享努力的果實，希望帶動民間企業實質加薪給所有員工，政府也帶頭，明年度將會朝合理方向，調整軍公教同仁薪水，希望增加國家競爭力和大家的公平分配。

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卓榮泰說，經濟發展委員會十八日第一次開會，鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長三主軸，首次會議達成三個決議，第一階段將用三到四兆元投資國家發展建設，這是大投資台灣計畫，希望帶動台灣再次經濟繼續起飛。他也提及，二○二八年前，將在民間企業培訓廿萬AI人才，引進十二萬外國專業人才和僑外生。

他談及，六月廿日政院就職一個月，他提出行動一○一策略方案，會在總統就職一百天時，向國人提出新時代的新政策、新建設，這會是往後在總統領導下，對國家最重要的發展計畫。在打擊黑金槍毒詐部分，打詐、掃毒、肅貪、清毒、斷金，五方面持續進步，「堅實打詐、絕不手軟」。

另，卓榮泰說，立院通過職權行使法，其中有諸多窒礙難行和違憲之處，政院基於職責提出覆議，並和總統府、立院民進黨團、監察院先後提出釋憲，很感謝憲法法庭裁准「暫時處分」，凍結大部分違憲條文，希望真正能讓法律穩定、憲政秩序維持，希望在釋憲工程上再次獲得社會肯定，還憲法一個公道。

此外，黨秘書長林右昌也進行黨務工作報告。他說，民進黨將扮演執政團隊與社會連結的大平台，積極接觸公民倡議團體與NGO社團，擴大民進黨執政的社會基礎。面對中國從砲彈、銀彈、飛彈、認知作戰，到內部滲透的各種打壓與威脅，黨必須團結人民，並強化民主防禦的韌性。

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