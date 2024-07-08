批國民黨想讓「罷免」變成不可能 柯建銘：民進黨絕不妥協

民進黨團總召柯建銘今日表示，這屆國會以來國民黨毀憲亂政、無所不用其極，國民黨眼看基隆市長謝國樑即將被罷免，唯一的方法就是要修改選罷法，打算將選罷法變成「鳥籠選罷法」。（記者林哲遠攝）

2024/07/08 15:22

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨立委一早搶佔原開會場地紅樓202室主席台杯葛，議事人員下午以手寫便條紙，通知改在隔壁201會議室開內政委員會，再度引爆藍綠衝突，召委高金素梅隨即宣布休息，並轉身離去。民進黨團召開記者會痛批，「反對藍白鳥籠罷免、反對國民黨沒收民主」。

民進黨團總召柯建銘表示，這屆國會以來國民黨毀憲亂政、無所不用其極，國民黨眼看基隆市長謝國樑即將被罷免，唯一的方法就是要修改選罷法，打算將選罷法變成「鳥籠選罷法」，讓罷免變成不可能的事。

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柯建銘抨擊，國民黨心虛與民意站在對立面，國民黨今天自己關起門來，讓召委、議事人員進來，並突然更換會議室，造成今天的衝突。國民黨過去在院會時佔領主席台，透過舉手表決沒收民主與國會，如今就要沒收罷免。他強調，爾後國民黨要修「選罷法」，民進黨絕不妥協。

黨團幹事長吳思瑤還原今早情況，她說，自己手上拿著的內政委員會正式開會通知，時間是今早上午9時至下午5時，地點是立法院紅樓202會議室。上午7時30分照例議事人員應該要來會議室做準備，卻被高金素梅召見在她的辦公室，沒辦法到場準備開會，高金神隱近5小時，直到下午1時30分左右在紅樓202貼上，手寫會議改到紅樓201，內政委員會敬啟。

吳思瑤質疑，要改會議室要有內政委員會的用印，高金素梅卻用這種繕寫的通知，不知道在幾點偷偷摸摸貼在會議室門外；國民黨團要修選罷法、沒收人民罷免權要這麼粗糙、潦草嗎？她痛批，國民黨不學好，10年前服貿搞黑箱協議誘發318學運、一個月前國會擴權依舊搞黑箱條文引來青鳥集結。

民進黨立委賴瑞隆補充，國民黨剛剛打算強行表決通過法案，他與幾位立委發現右邊比較空，若不把主席台搶回來，恐怕就會半分鐘通過。他說明，國民黨立委許宇甄以一張便箋要求停止發言，民進黨團不接受國民黨團強行沒收討論，才有今天下午的亂象。

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