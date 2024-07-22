民進黨全代會》賴清德：不容台灣因民主政治失敗遭滅亡危險

民進黨昨天舉行全國黨員代表大會，總統兼黨主席賴清德出席並致詞。（記者羅沛德攝）

2024/07/22 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會昨天登場，黨主席暨總統賴清德在大會致詞時表示，無論在哪出生、何時來到台灣，台灣都是我們的母親，我們有權利共同打造自己的國家「民主台灣」，台灣面對中國因素，處境更加特殊，民進黨絕不容許台灣因民主政治的失敗，遭受滅亡的危險。

無論哪出生何時來到 台灣都是我們的母親

賴清德表示，立法院面臨近廿年來最大的挑戰，感謝黨團全力以赴達成目標，行政團隊推動國家希望工程，在經濟發展上造福人民、打擊黑金槍毒詐騙來安定社會，並擴大社會投資照顧弱勢。今年大選台灣人民三度將國家重擔交給民進黨，期待民進黨繼續帶領台灣，走對的路，深化民主憲政，全力鞏固和平與繁榮。

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賴清德指出，感謝前輩用血汗、生命，從威權拚出台灣的民主自由，政黨執政不是為了個人利益，是為了實現全黨為國為民的共同理想，大家雖有不同背景、不同時間入黨，但民主是共同的信念，無論在哪裡出生、何時來到台灣，「台灣都是我們的母親，我們有權利根據共同理想打造自己的國家─民主台灣」。

對於黨職改選，賴清德表示，這代表民進黨正式進入新的階段。在台灣面對來自海內外更多、更大的挑戰時，期待黨內新的團隊能為新時代承擔比以往更大的責任，全黨同志要團結、團結、再團結，合作、合作、再合作，發揮關鍵力量帶領民主台灣繼續向前，絕對不能走回頭路。

賴清德也下達三大目標要大家共同打拚，確立台灣主體性的國家認同、深化民主憲政體制、保障自由人權。賴清德說，民主國家不會因為一個人或少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥下長期忽略、不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才可能失敗。過去，民主前輩爭取人民當家作主，國會全面改選；現在，我們的責任是具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動十八歲公民權，以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

賴清德也表示，執政黨要保障人民的居住權益，不受炒地、炒房投機客的侵害，努力實踐性別、族群、年紀、區域、貧富階級的平等，讓社會和諧穩定，並建立開放政府，讓更多社會自主公民力量，有參與政治決策的機會。

賴說，台灣距離成熟憲政民主的目標，仍待許多努力，特別是台灣有中國的因素，處境更加特殊。民進黨作為推動台灣民主主要改革力量的第一品牌，永遠堅持民主自由的憲政體制，絕對不容許台灣因民主政治的失敗，遭受滅亡的危險，無論中央、地方執政團隊，甚至是各級黨部、各種社團，或社會上不同崗位，請大家實現民進黨捍衛台灣主權，深化民主、維護和平、促進繁榮的理想，把更好、更穩固的台灣，交給下一代。

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