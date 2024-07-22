民進黨全代會》中常委改選 親賴系統拿下過半

民進黨中常委、中執委選舉結果

2024/07/22 05:30

〔記者陳昀、謝君臨／台北報導〕民進黨全代會昨改選黨內權力核心中常委，原本篤定拿下三席中常委的新潮流系，因廢票只拿兩席；面臨分裂的正國會，以及綠色友誼連線、民主活水、湧言會各拿一席。在十席中常委中，親賴系統最終六席過半，非賴的英系維持兩席平盤，蘇系及被正國會除名的立委陳亭妃也各拿一席。中評會主委由新潮流菊系立委賴瑞隆順利連任，賴清德未來如何領導黨內派系備受關注。

民進黨員日前投票選出三○九席全國黨代表，加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的三○八席當然黨代表，這六一七位黨代表昨在全代會投票選出中執委、中評委，再由卅席中執委選出十席黨內權力核心中常委。

請繼續往下閱讀...

在中執委選舉部分，親賴的新潮流系拿下九席、湧言會四席、正國會三席、民主活水兩席、綠色友誼連線三席；非賴系統的英系四席、蘇系三席，另有被正國會除名的立委陳亭妃及台中市議員何文海。正國會原規劃由新北市議員卓冠廷再拿一席中執委，並與其他派系結盟維持兩席中常委，最後因廢票，卓成為落選頭。

至於最終的中常委選舉，新潮流系立委林宜瑾因一張廢票，與陳亭妃、英系立委蘇治芬、民主活水立委洪申翰同為兩票，四人必須抽三席缺額，林再因籤運不佳意外落馬，最終新系只拿下兩席，陳亭妃則順利躋身中常會。

此外，主掌黨內紀律裁決的中評會，從十六人選出十一席中評委，並選出主委賴瑞隆，另有中評委洪宗熠、李宗翰、張丞儀、曾朝榮、蔡昌達、呂孫綾、周志賢、黃中志、陳怡君、李雨庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法