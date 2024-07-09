藍批黃捷破壞門鎖是小偷 陳玉珍：辦公室在她隔壁很怕被監控

國民黨團今天公布最新監視器畫面，指上週四內政委員會民進黨團也用非法手段進入會議室。（國民黨團提供）

2024/07/09 17:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨團控訴民進黨立委黃捷昨天在立法院內政委員會以小偷行徑破壞委員會門鎖強行進入並占領主席台。國民黨團今天公布最新監視器畫面，指上週四內政委員會民進黨團也用非法手段「一群人愉快的進入會議室」，強調民進黨內賊已不是個案，是集體犯案。

國民黨團首席書記長林思銘表示，7月4日那天，民進黨團也是一樣用非法的手段，在議事人員到達之前，6時27分進入委員會霸占主席台，這種宵小的行徑應該受到人民最嚴厲的譴責。6時20分民進黨立委鍾佳濱破壞窗戶邊條，6時27分民進黨立委王美惠不知道用什麼手段打開，「一群人就愉快的進入會議室」。

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林思銘表示，會議室的鑰匙只有內政委員會的議事人員才有，或是立法院總務處的行政人員才有，所有的立委身上都沒鑰匙，到底怎麼開門的？這點國民黨團非常的困惑，他們推門推了很久，後來拿一串鑰匙來打開，到底是用什麼複製的鑰匙還是萬能鑰匙打開，但立委都沒權力用非法手段開門。

國民黨立委徐巧芯表示，民進黨兩度用違反議事規則的手段破門而入，黃捷說自己是合理、合規、合法的進入，如果今天是一個外面企業的員工，沒有屬於自己的鑰匙卻破門而入，等到老闆來，說自己是認真的提早上班，這樣的員工百分之百會被辭退、告上法院。

徐巧芯表示，如果黃捷不是拿鑰匙，「那她說自己合法、合規、合理完全是謊言」；就算黃捷偷竊一把鑰匙，但她並非議事人員，沒有資格打開那扇門，而且偷竊是非告訴乃論。黃捷說合法、合理、合規這三樣完全都不符合，她只是在替自己找藉口，「黃賊就是違法、又說謊又白賊」。

國民黨立委陳玉珍表示，黃捷說自己4點多很早就來立法院很認真，但小偷也是這個時間破門而入，「妳這麼認真的當小偷、強盜嗎？」

陳玉珍表示，看到黃捷這樣的行為她非常的恐懼，因為她的立委辦公室就在黃捷隔壁，很擔心黃捷有這樣的「技能」，哪天半夜就走到她辦公室把門打開竊取重要的文件或栽贓，裝監視監聽的器材，「我很怕黃捷會破門而入監控我，人們應該有免於恐懼的自由」。民進黨政策會執行長不是用監聽監控人民，她當然擔心黃捷會做一些監控的行為，非常的恐怖。

針對黃捷提到立法院長韓國瑜過去曾打前總統陳水扁，陳玉珍表示，這一碼歸一碼，不能因為自己犯錯就拿過去別人的行為來掩飾自己的罪刑，犯錯就是犯錯，應該要坦白的向國人道歉，這種不良示範事小，但一個人家裡被人家這樣入侵，人民不能有免於恐懼的自由嗎？這種行為一定要導正。

徐巧芯諷刺，按照黃捷的說法，小偷也很認真工作，小偷闖空門都是凌晨3、4點左右，黃捷可以什麼事情都扯給韓國瑜，那小偷是不是也可以說，黃捷在3、4點闖空門，破壞人家家裡的公物，甚至有偷竊的行為，這叫做認真上班？「我做小偷也是一種職業，難道不能認真上班嗎？為什麼要對我有意見？」，徐強調，自己做錯事情就承認，不要去扯別人，否則人家以後也拿妳的事情去扯妳，這樣有意義嗎？

林思銘表示，作賊喊抓賊，不管是誰當院長，國會的尊嚴都應該來維持，如果任何人可以因為時間還沒到擅自用任何工具闖入會議室，每位立委都要遵守議事規則，沒有人能破壞議事規定。

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